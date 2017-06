Hospital Regional de Santarém planta ipês durante Semana do Meio Ambiente

Na manhã desta quarta-feira, 7/6, equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) de Santarém e do Comitê de Sustentabilidade do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizaram o plantio de 18 mudas de ipês amarelos e rosas na área da unidade de saúde. Esta é a primeira etapa do plantio, que deve ser finalizado até o final do mês, totalizando 30 novas árvores. As mudas foram doadas pela Semap, que também oferece apoio técnico.

O processo de arborização da unidade começou com o “Projeto de Compostagem e Horta Orgânica”, em 2015, que consiste em reaproveitar o lixo orgânico gerado pelo hospital transformando-o em adubo para o cultivo de verduras, legumes, plantas medicinais, frutíferas e ornamentais. “Nós desejamos que o hospital seja sustentável daqui a 50 anos. São passos pequenos que estamos dando, mas que vão fazer com que alcancemos essa meta. Iniciamos o reflorestamento das áreas que estão abertas ao sol e vamos estender o paisagismo, contribuindo, assim, com o clima e proporcionando um ambiente mais agradável aos pacientes e acompanhantes”, diz o presidente do comitê de Sustentabilidade do HRBA, Amarildo Sena.

O Hospital Regional – unidade pública de saúde, pertencente ao Governo do Pará e administrado, desde 2008, pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar sob contrato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) – tem várias iniciativas ligadas à sustentabilidade e pretende ampliar, ainda mais, as ações. “Nós temos outros projetos, como a reaproveitamento da água da Hemodiálise para a Central de Material Esterilizado, em que vamos economizar água, reduzir gastos e contribuir com o meio ambiente. Outra iniciativa é o uso da energia solar para melhorar a qualidade da nossa energia, diminuindo problemas ligados às falhas na rede elétrica, e oferecendo atendimento com mais segurança aos usuários, além de redução na conta de energia”, explica Sena.

Para que as ações se desenvolvam, as parcerias são fundamentais. Este ano, a Semap realizou o plantio de 900 mudas de plantas, além da doação de outras 1.200. A Prefeitura de Santarém cultiva, no Parque da Cidade, um viveiro para arborização com capacidade de armazenagem de 12 mil mudas. “A nossa meta é trazer uma harmonia melhor ao ambiente, por meio do paisagismo, para as pessoas que vêm ao Hospital Regional sintam um ambiente mais agradável. O paisagismo vai trazer uma harmonia e uma paz maior as pessoas que visitam o local”, fala o Chefe de Arborização e Paisagismo da Semap, Flávio Nascimento.

Sustentabilidade

O Hospital Regional do Baixo Amazonas recebeu, em 2016, o prêmio “Amigo do Meio Ambiente”, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, por conta das iniciativas ambientais desenvolvidas. A unidade também participa do “Desafio 2020 – a Saúde pelo Clima”, que consiste na redução de emissão de gases de efeito estufa.

Neste ano, o HRBA tornou-se o primeiro hospital público do Brasil a obter o selo ”Materiality Disclosures”, emitido pela Global Reporting Initiative (GRI), que pode ser acessado no site http://hrba.org.br/relatorio-de-sustentabilidade/. O selo da GRI é uma das mais importantes certificações globais dirigidas a entidades, organismos, empresas e instituições que focam suas ações para atuarem com práticas que minimizem impactos ambientais, econômicos, sociais e colaborem para o desenvolvimento sustentado em todo o planeta. No Brasil, apenas três hospitais possuíam este selo emitido pela GRI. Em todo o mundo, eram apenas 15 as unidades hospitalares.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira