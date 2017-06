Rota turística internacional 2016-2017 encerra com o transatlântico Seven Seas Navigator em Santarém

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) realizará o receptivo aos últimos turistas da Rota Internacional 2016-2017. Os turistas estarão visitando as dependências do Centro Cultural João Fona (Ccjf), na manhã desta quarta-feira (7), às 9 horas. “transatlântico mede 172 metros, e virá com a lotação de 835 estrangeiros. Nós receberemos o total de 4 ônibus, com 32 turistas cada, 03 pela manhã e 01 a tarde”, explicou a Chefe de Seção de Atendimento ao Turista do Centro Cultural João Fona, Patrícia Chaves, que ainda reforçou, “Teremos no receptivo, a exposição de Biojóias, cerâmica, encerado, fio de fibra, látex e sementes, das artesãs Ana Leal, Nete Sousa e Rose Costa, especificou”, Chaves.

A Rota turística internacional 2016-2017 iniciou no dia 09 de novembro de 2016, com o transatlântico Sirena. No total 20 transatlânticos fizeram parte da rota.

FILARMÔNICA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ AGOSTINHO REALIZA CONCERTO BENEFICENTE

A Filarmônica Municipal Professor José Agostinho (FMPJA) e artistas convidados, com o apoio da Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) estará realizando o concerto beneficente intitulado: “Carimbolando com a Filarmônica”, no dia 14 de junho, às 20 horas, no Centro Recreativo na regência de Rafael Brito.

“A apresentação tem a linha solidária, o concerto beneficente, em parceria com o Projeto Esperança e Vida da Amazônia, o PEVA. Entidade que trabalha com a musicalidade, no atendimento de crianças carentes no bairro Santarenzinho”, explicou o diretor da FMPJA, Adson Wender.

Os artistas participantes do Concerto Carimbolando: Nato Aguiar, Maria Lídia, Priscila Castro, Cristina Caetano, Kuatá de Carimbó e PEVA, na apresentação de Iéié Oliveira.

No repertório músicas como: Chama Verequete e Mamãe Oxum (ritmo de carimbo), acompanhada pelo Grupo Regional de Carimbó, o Kuatá (Vila de Alter do Chão), No Meio do Pitiú e Aí Menina, interpretadas pela Cristina Caetano, Tô que tô saudade, cantor Nato Aguiar e entre outras.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS