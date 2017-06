TV IMPACTO reconhecida como importante mídia para Santarém

Após O Impacto ser homenageado como ‘Jornal Impresso Destaque 2016’, nesta semana, o recente projeto do semanário mais lido da região, ganhou reconhecimento na Câmara de Vereadores.

O canal no Youtube TV IMPACTO, que conta com mais de 134 mil visualizações de vídeos, de produção própria, está fazendo a diferença, neste novo formato de informação.

Na quarta-feira (7), a mídia recebeu Moção de Aplausos de autoria do vereador Dayan Serique (PPS), que reconheceu o trabalho da TV Impacto inserida no site do jornal ‘O Impacto’, pela sua excelente e competente atuação em favor da nossa região, em que, segundo o vereador, retrata de forma transparente a realidade local, através de informação e entrevistas.

Com uma equipe empenhada, e acima de tudo dedicada, conta no seu quadro de pessoal, com o ícone da comunicação Santarena, Osvaldo de Andrade, que realiza entrevista com temas importantes para o dia a dia da população.

A mídia que nasceu como importante diferencial estratégico do O Impacto, capaz de ir além das páginas imprensas, assim como o site www.oimpacto.com.br, tem como principal objetivo deixar os leitores e internautas bem informados do que acontece em Santarém e região.

Para ter acesso à produção da TV IMPACTO, que diariamente disponibiliza vídeos novos, você pode acessar através do próprio YouTube (youtube.com/tvimpacto) ou site do jornal (oimpacto.com.br/tv-impacto).

RG 15 / O Impacto