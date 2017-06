Ufopa debate uso e descarte de medicamentos em Fórum Farmacêutico

Evento acontece de 12 a 14 de junho, na sede do MPE, na Av. Mendonça Furtado.

O Instituto de Saúde Coletiva (Isco) promove, de 12 a 14 de junho, o I Fórum e Workshop Farmacêutico do Oeste do Pará (Fofopa). Em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA) e com o Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), o evento conta com a participação das Faculdades Integradas do Tapajós (FIT), do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes) e da Pastoral Social Cáritas do Brasil. O Fofopa será realizado na sede do MP-PA (Av. Mendonça Furtado, 3837, bairro Liberdade).

O evento tem objetivo de instigar a discussão acerca do descarte e do uso adequado de medicamentos, já que não há em Santarém uma política para coleta e destinação adequada desses produtos. A ideia inicial surgiu quando, a partir da realização de duas edições do Farmacêutico Pai D’Égua, promovidos pelo CRF-PA em 2015 e 2016, foram arrecadados em Santarém cerca de 1.200 quilos de medicamentos vencidos e/ou inutilizados. Diante da alta quantidade coletada, surgiu a necessidade de se pensar coletivamente uma solução para o descarte adequado de medicamentos vencidos na cidade.

As mesas de debates no Fórum devem contar, dentre outras autoridades, com a participação de representantes da Ufopa, do MP-PA, CRF-PA, Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Santarém, Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará e Vigilância Sanitária.

Uma das intenções da organização do fórum é, ao final do evento, reunir contribuições para os seguintes direcionamentos: descarte correto dos medicamentos; ações e/ou políticas intersetoriais que se traduzam no melhor uso dos fármacos pela população; proposição ao Ministério Público, no âmbito da saúde e meio ambiente; e, também, redirecionamento do ensino dos futuros egressos da Saúde, levando em consideração os resultados obtidos no evento.

Outro objetivo é, em parceria com Ministério Público, elaborar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. O vice-diretor do Isco, professor Dr. Wilson Sabino explica que os medicamentos prescritos no serviço público devem seguir a Denominação Comum Brasileira, indicando o princípio ativo do medicamento, em sintonia com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A listagem nacional pode sofrer variações de acordo com a região, mas, segundo Sabino, até o momento, os municípios do Oeste do Pará não têm sua relação própria.

A programação completa do evento pode ser conferida em: www.ufopa.edu.br

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa