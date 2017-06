Bocão Ed. 1149

DAYAN X OLAVO

Alertamos o Olavo que o governo que ele apoiou de Alexandre Von e que se tornou menino propaganda, foi culpado pela falta de investimento em Santarém. Alexandre barrou e suspendeu todos os investimentos, um deles o Buriti. Agora no governo Nélio, vomita sua frustração. Olavo demonstrou não possuir interesse pelo desenvolvimento de Santarém, quando afirmou na Câmara dizendo que mandou (e ele manda no chefe dele), o Secretário Estadual de Meio Ambiente, segurar o processo de licenciamento do Porto da Embraps. Pois para ele, faz-se necessário que a Câmara, Prefeitura e a sociedade assinem documentos dizendo que são a favor do desenvolvimento de Santarém. Se ele tem o poder e se o projeto é de interesse público, faça e não fique dependendo de outras pessoas. Deixem falar, não tenha dor de consciência.

“Falei para Embraps, em uma reunião no Sindicato Rural. O Adnan chegou comigo, meu irmão, agora vai! Estão resolvendo a situação da Embraps na Justiça, parece que está sendo resolvido, e nós estamos aqui para avançar na SEMAS, boa notícia, e como é que está lá? Eu virei para o Adnan e disse: ‘- Adnan, para tudo!’. Espera aí Olavo, ele retrucou. Como assim para tudo? Fala para o Fernandes pelo amor de Deus, não avançar um passo na Embraps, nenhum! E ele disse, espera aí Olavo, agora não estou te entendendo”.

“Tu defendes Santarém, e agora tu estás pedindo para a gente do Estado não avançar na Embraps? Gente, de público eu digo: ‘- Sim! Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, sim! É para avançar? Não!’. Sabe por que não é para avançar? Porque na hora que soltar uma licença ou alguma outra coisa, sabe o que irá acontecer? Vai vir uns ‘trocentos’ contra, e na hora vão dizer o quê? Que isso é coisa do governo do Estado, que liberou esse trem. Porque na hora não vai ter um cristão que vai levantar e dizer: ´olha, nós queremos isso para o desenvolvimento de Santarém`. Aí sabe o que vai acontecer Adnan?”

“É eu e tu que vamos pagar o pato. Enquanto a sociedade e esta casa não se posicionar, ‘nós queremos isso!’, eu já disse para o Adnan, trava! Agora, eu que estou dizendo trava. Não dá. Fazer o que gente? Me falem. Liberar aqui para amanhã a gente estar no jornal, dizendo que nós, do Governo do Estado, liberamos e somos o patinho feio da história. Eu quero uma carta dessa casa, dizendo que nós somos sim a favor do desenvolvimento. Da instalação dos portos, a exemplo de Embraps”, disse Olavo das Neves. Será que Olavo quer o desenvolvimento de Santarém? Já que tem medo de se expor, afinal foi ele que impediu. Agora sem moral de pedir para Adnan, usa os vereadores e a população para liberar. Olavo, você agora é Patinho Feio.

Segundo um empresário, o Olavo quer ganhar notoriedade, já que não possui nenhuma força política e nem comando no governo Jatene. Olavo criou uma situação para chamar a atenção, já que até agora não fez nada por Santarém e pela classe empresarial.

E para ficar no parece ser, resolveu plantar um vídeo para chamar a atenção e conseguiu iludir alguns vereadores e, segundo torcedores do Olavo, ele calou a boca dos vereadores. Fora o Dayan, que defendeu seus colegas, povo e desenvolvimento com normas.

Olavo veio aqui e plantou o distrito industrial fantasma em um terreno não legalizado. Se existe seriedade no negócio, deveria antes documentar o terreno e implantar distrito com segurança e dar segmento com a implantação ao projeto. O movimento criado pelo Olavo depende do governador Jatene e não dele. Por que não veio um representante do 1º escalão autorizado pelo Governador? Será que Olavo estava falando em nome do governo? Queremos o desenvolvimento de Santarém, queremos mais empresas investindo em Santarém.

O vereador Dayan, segundo o empresário, está correto em suas colocações. Ele quer resultado concreto e não promessa política, já que o Olavo não deu nenhuma segurança e nem certeza do que está pleiteando no seu vídeo. O empresário ficou surpreso com os outros vereadores que caíram no jogo do Olavo, ou seja, ele criou um fato para chamar a atenção e alguns vereadores o promoveram quando o chamaram para calar os mesmos dentro de sua casa, ou seja, a Câmara. Só não calou a boca do Dayan.

Olavo sabe que até agora não fez nada por Santarém e nem pelos empresários. Essa discussão sem a presença de um Deputado Estadual, Federal, representante do Governo Jatene do primeiro escalão, não vai prosperar. O empresário vai ficar de olho e cobrar do Olavo interesse e dedicação. Esse discurso de união sem apoio do Jatene, não adianta nada. Queremos investimentos, queremos empresas, queremos geração de emprego, queremos desenvolvimento e não queremos lero, lero.

Parabéns vereador Dayan, por exigir seriedade e comprometimento, porém, com certeza esses investimentos do jeito que estão sendo reivindicados não vão chegar a Santarém. Vamos esperar que esse movimento não chegue ao fim apenas com essa reunião, vamos esperar que essa cobrança chegue ao conhecimento do Governador e que essas situações exigidas, sejam implantadas e não fiquem na história como mais uma promessa, como forma de discurso político eleitoreiro. O vereador Dayan quer investimento realizado e não promessas.

Fui procurado por um advogado que presta serviços à Prefeitura, solicitando um parecer para saber se ele recebia vencimentos ou honorários e se poderia ser enquadrar na Lei da OAB. Informei que analisaria a situação, até porque esse procedimento é para ser analisado levando em consideração o que é vencimento e o que é honorário. Advogado que está à disposição da Prefeitura e recebe em folha de pagamento, tem compromisso permanente com o serviço público, nesse caso o advogado recebe vencimentos. Honorários quem recebe é um advogado que emite um parecer eventualmente e emite nota fiscal de serviço e não possui compromisso com a Prefeitura, bem como não recebe em folha de pagamento.

O advogado concursado que trabalha para a Prefeitura deve ganhar conforme as normas da Prefeitura. Até porque, quando foi prestar o concurso, o edital identificava o valor do vencimento e o advogado sabia e aceitou, submetendo-se às normas do edital. O Prefeito deve ficar alerta com a isonomia, uma vez que vai ter de reajustar todos os vencimentos, já que médico, enfermeiro, contador, engenheiro, professor e outras categorias, vão exigir reajuste por direito, pois a lei é igual a todos e cada classe profissional possui seus tetos.