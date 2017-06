Coluna Impacto Ed. 1149

AMAZÔNIA SAMBA

O cruzamento da Rua Deputado Raimundo Chaves, conhecida como “Bacuri”, com a Travessa 7 de Setembro, no centro histórico de Óbidos, foi o palco para a gravação na tarde de quarta-feira (7), de um dos episódios da nova temporada do programa Amazônia. A roda de samba formada para a gravação contou com as presenças ilustres dos compositores obidenses: Mauro Sena, Sérgio D’Andrade, Jacó, Isac Tavares, Cancão, Miltinho, Rosinaldo Cardoso, além da companhia dos músicos Pedrinho da Batera e Thiago Moda (foto). Os quase desconhecidos sambistas terão a oportunidade de apresentar suas composições para todo Brasil, por meio da produção da TV Cultura do Pará, em parceria com a TV Cultura de São Paulo. Com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Semcult, a equipe de profissionais realizou o trabalho de pesquisa e as locações do programa.

FÓRUM FARMACÊUTICO

O Instituto de Saúde Coletiva (Isco) promove, de 12 a 14 de junho, o I Fórum e Workshop Farmacêutico do Oeste do Pará (Fofopa). Em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará (MP-PA) e com o Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), o evento conta com a participação da UNAMA Santarém, do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes) e da Pastoral Social Cáritas do Brasil. O Fofopa será realizado na sede do MP-PA (Av. Mendonça Furtado, 3837, bairro Liberdade). O evento tem objetivo de instigar a discussão acerca do descarte e do uso adequado de medicamentos, já que não há em Santarém uma política para coleta e destinação adequada desses produtos.

LAMA E BURACOS

Parece que o sistema viário de Santarém está cada dia pior. Poças de lama e centenas de buracos, em ruas localizadas nos diferentes bairros da cidade, geram reclamações de condutores de veículos e transeuntes. No início desta semana, motoristas que trafegam na Avenida Muiraquitã, no perímetro entre a Travessa Humaitá e a Travessa Óbidos, no bairro do Diamantino, denunciaram o abandono da via. Segundo eles, o condutor tem duas opções: buraco ou atoleiro. Na Rua Gonçalves Dias, no bairro do Uruará, centenas de buracos dão dor de cabeça aos motoristas.

TREINAMENTO

A LaboÓptica realizou na quarta-feira, dia 07, Treinamento ZEISS – Digital Lens, com Daniela Duarte, Gerente de contas da ZEISS. O evento aconteceu no Hotel Palace Santarém, localizado na Av. Rui Barbosa, 726 – Centro e contou com a presença de vários participantes.

TRANSTORNOS NA ORLA

O problema de atracação de embarcações na orla de Santarém ainda vai causar muitos transtornos, principalmente agora, por causa de uma Portaria baixada pela SMT proibindo atracação de barcos em determinado trecho da orla, sendo permitido somente às proximidades do Mercadão 2000. Diversos produtores e pescadores precisam descarregar às imediações do Mercado Municipal, e seria inviável ter de pagar frete para fazê-lo se tiverem de se deslocar para a frente do Mercadão 2000. Cerca de 40 toneladas de pescados são descarregadas diariamente no Mercado Modelo, e os comerciantes também seriam prejudicados porque precisam comprar os produtos dos trabalhadores para revenda. Vamos analisar melhor essa situação.

LOJA EIXO FORTE/ALTER DO CHÃO

Visitar o Centro de Artesanato do Tapajós é viajar na arte e cultura da nossa região. Na loja “Eixo Forte/Alter do Chão” você vai encontrar artesanatos e artes trabalhados em couro, jarina e artes culinárias (doces e licores). A Associação dos vendedores e artesãos de Alter do Chão está constituída por 35 produtores que desenvolvem um trabalho belíssimo, são produtos de ótima qualidade como: máscaras, colares, brincos, anéis, além de doces, castanha, beijo de moça, monteiro Lopes, licores de muruci e cupuaçu e o que é melhor, por um valor acessível. Visite a Loja “Eixo Forte/Alter do Chão”. O Cristo Rei está situado na Avenida Barão do Rio Branco, bairro Santa Clara.

RETOQUES

Bispo Dom Flávio Giovenale, que fez aniversário na segunda-feira, dia 05, fez uma visita surpresa à Garapeira Ypiranga, onde foi recebido pela Família Farias, tendo à frente Herbert, Dona Ninita, Dalila, demais familiares e pelo amigo Buba (foto). * A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realiza neste final de semana a Formação dos Conselheiros Tutelares de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, na Escola de Artes Emyr Bemergui. A Formação visa capacitar e instrumentalizar o trabalho dos Conselheiros Tutelares em consonância com toda a Rede de Proteção. * A Prefeitura realizou ontem, quinta-feira, mais uma etapa do Projeto Cidade Limpa. O bairro contemplado com as ações de limpeza foi a Nova República. A programação prossegue também no dia 09 (sexta-feira). * Governador Simão Jatene vai estar neste sábado em Santarém para inaugurar a Escola Técnica Estadual, acompanhado da Secretária Estadual de Educação Ana Cláudia Hage. A presença de Jatene e da Secretária com certeza será alvo de protestos do povo santareno, que não aceita o despreza do Governador com Santarém. * Para quem vai se divertir nas festas juninas durante esse mês de junho, a atenção deve ser para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica. A Celpa de Santarém orienta os clientes com dicas de segurança e os cuidados que todos devem ter desde a organização da festa, seja ao enfeitar as vias ou até mesmo na hora de montar os quiosques do comércio informal.