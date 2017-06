Eduardo Fonseca Ed. 1149

QUEM NÃO GOSTA DE POLÍTICA É GOVERNADO POR QUEM GOSTA!

Esta frase ficou comigo desde os tempos em que tomei pela primeira vez contato com a Filosofia de Aristóteles no Livro I, “Da Política”. posterior à ética de Nicômaco, tratado de filosofia prática.

Confesso que sempre tive entusiasmo pela filosofia desde os meus primeiros contatos nos bancos escolares, até chegar a um dia, lecionar uma disciplina que pouca gente gostava. A Filosofia do Direito. Dentre outros grandes autores, um dos mais preferidos foi Miguel Reale. Assim como utilizei o livro de Michel Temer – Direito Constitucional, quando lecionei Teoria Geral do Estado.

Atualmente com a juventude mais voltada para a tecnologia imediatista, poucos têm se “ligado”, no pensamento grego e até algum tempo queriam tirar dos curriculuns escolares o estudo do pensamento Grego e da Cultura e história greco-latinas, entre outras.

É bem verdade que a geração mais jovem não deve ter muito motivo para adorar a filosofia. E foge do debate que ela nos propõe para se chegar a descobrir as primeiras e as últimas causas da questão.

Além do mais, o momento histórico em que estamos vivendo, uma crise política, sem tamanho, ouvimos algumas pessoas dizerem que já estão “enjoadas” desses noticiários. Ora, caro leitor, agora sim é que precisamos estar acompanhando atentos o que surge a cada dia, uma nova prisão, um novo escândalo, ODEBRECHT, GRUPO X, OI, JBS, e o nosso BNDES virou um gigante sem paralelo no mundo, servindo de fornecedor de dinheiro, facilitado e barato, para as empresas, que retribuíam as facilidades conseguidas nos corredores do Poder, com vultosas propinas, que serviam para os partidos políticos e partidários, sem escrúpulos se manterem no poder, até a chegada das primeiras denúncias, primeiros julgamentos e primeiras prisões, mas, creio que ainda vem mais por aí. Espero!

Por que utilizei o título de que: quem não gosta de política, é governado por quem gosta? Porque aprendemos, numas das expressões mais conhecidas na filosofia, é a de que: o homem é um animal político, e segundo o Doutor Professor Victor Sales, da UFPA, que nos presenteia com um excelente conceito de que: “O homem é naturalmente político não como as formigas ou abelhas, que coordenam as atividades para a subsistência do grupo, mas porque é dotado de razão que unifica o pensamento do grupo em torno do que é a justiça, princípio que guia a colaboração social. A Política é o conjunto de instituições, não apenas governamentais, mas também sociais éticas, pedagógicas, culturas e religiosa que moldam o caráter de um povo civilizado, ou seja, um povo ordenado que vive numa cidade constituída por leis que regulam as relações cívicas dos cidadãos livres e iguais. Esse é o fundamento da tradição republicana: um governo constitucional em que os cidadãos governam e são governados por si próprios em nome do bem comum”.

Diferente do positivismo das ciências sociais modernas, que pretendem ser neutras de valorização ao descrever a política, Aristóteles avalia que o bom governo caracteriza-se por servir ao bem comum dos governantes, e não aos interesses egoístas de governantes. Assim sendo, será um governo tirânico e usurpador.

“O homem precisa de justiça política porque é impossível desenvolverem amizade por toda a cidade. Se a amizade é o desejo da felicidade do amigo, o dom gratuito de lhe dar de tudo o que puder contribuir para o seu bem, a justiça é o dever de atender aos direitos dos outros cidadãos. A amizade é baseada no amor, na generosidade, no desinteresse e na benevolência, já a justiça, na responsabilidade e obrigação pelo bem comum, o conjunto de condições externas para a realização pessoal dos bens a que os homens são naturalmente inclinados.”

Finalizando, o momento político por que atravessamos em nosso País, se faz necessária a participação de todos, que queremos mudanças, nos atuais quadros políticos, porque hoje, não se tem liderança para votar para um presidente da República, por exemplo. E daí? E para não se fugir do debate, não participar de campanhas e pleitos eleitorais, alegando que não gosta de política, vai dar margem para aqueles que gostam de política, continuarem gostando, e sendo governados por aqueles que gostam de políticas.