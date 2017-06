Lançada Campanha Social de Erradicação ao Trabalho Infantil em Santarém

Vereador Alaércio DrogaMil ao lado de Irmão Ronaldo e secretária Celsa Brito

O vereador Alaércio DrogaMil participou na manhã desta quinta-feira (08) do lançamento da segunda edição da Campanha Social de Erradicação ao Trabalho Infantil. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (CIAM) e contou com diversas autoridades, entre elas a senhora Celsa Brito, Secretária de Trabalho e Assistência Social e o Irmão Ronaldo, da Pastoral do Menor.

“Hoje em Santarém, cerca de duas mil crianças estão na prática da exploração do trabalho infantil, essa prevenção é um trabalho árduo em que o município não pode retroceder. Parabenizo e exalto o trabalho de quase três décadas do Irmão Ronaldo, que coordena a Pastoral do Menor. O Irmão Ronaldo consegue mostrar para toda a sociedade o quanto esse trabalho de amor ao próximo é importante, levando iniciativas para tirar nossas crianças de uma possível criminalidade. Como Vereador, vou me empenhar para fortalecer o trabalho desenvolvido pela pastoral do menor e de igrejas que trabalham para a erradicação do trabalho infantil”, declarou o vereador Alaércio DrogaMil.

Para a campanha alcançar o seu objetivo, o município trabalha em conjunto com suas secretarias, prezando o bem estar das crianças.

A secretária Celsa Brito, relatou que as secretarias de educação, infraestrutura, saúde entre outras são parceiras do projeto que tenta acabar com o trabalho infantil.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo