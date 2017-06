NEWS – ATUALIDADES Ed. 1149

ENTERRO EM CUBA!

Toda a família em Cuba se surpreendeu quando chegou de Miami um ataúde com o cadáver de uma tia muito querida. O corpo estava tão apertado no caixão que o rosto estava colado no visor de cristal… Quando abriram o caixão encontraram uma carta, presa na roupa com um alfinete, que dizia assim: Queridos Papai e Mamãe. Estou lhes enviando os restos de tia Josefa para que façam seu enterro em Cuba, como ela queria. Desculpem por não poder acompanhá-la, mas vocês compreenderão que tive muitos gastos com todas as coisas que, aproveitando as circunstâncias, lhes envio. Vocês encontrarão, dentro do caixão, sob o corpo, o seguinte: 12 latas de atum Bumble Bee, 12 frascos de condicionador, 12 de xampu Paul Mitchell, 12 frascos de Vaselina Intensive Care (muito boa para a pele. Não serve para cozinhar!), 12 tubos de pasta de dente Crest, 12 escovas de dente, 12 latas de Spam das boas (são espanholas), 4 latas de chouriço El Miño. Repartam com a família, sem brigas! Nos pés de titia estão um par de tênis Reebok novos, tamanho 39, para o Joseíto (é para ele, pois com o cadáver de titio não se mandou nada para ele, e ele ficou amuado). Sob a cabeça há 4 pares de ‘popis’ novos para os filhos de Antônio, são de cores diferentes (por favor, repito não briguem!). A tia está vestida com 15 pulôveres Ralph Lauren, um é para o Robertinho e os demais para seus filhos e netos. Ela também usa uma dezena de sutians Wonder Bra (meu favorito), dividam entre as mulheres; Também os 20 esmaltes de unhas Revlon que estão nos cantos do caixão. As três dezenas de calcinhas Victoria’s Secret devem ser repartidas entre minhas sobrinhas e primas.. A titia também está vestida com nove calças Docker’s e 3 jeans Lee. Papai, fique com 3 e as outras são para os meninos. O relógio suíço que papai me pediu está no pulso esquerdo da titia. Ela também está usando o que mamãe pediu (pulseiras, anéis, etc). A gargantilha que titia está usando é para a prima Rebeca, e também os anéis que ela tem nos pés. E os oito pares de meias Chanel que ela veste são para repartir entre as conhecidas e amigas, ou, se quiserem, as vendam (por favor, não briguem por causa destas coisas, não briguem). A dentadura que pusemos na titia é para o vovô, que ainda que não tenha muito o que mastigar, com ela se dará melhor (que ele a use, custou caro). Os óculos bifocais, são para o Alfredito, pois são do mesmo grau que ele usa, e também o chapéu que a tia usa. Os aparelhos para surdez que ela tem nos ouvidos são para a Carola. Eles não são exatamente os que ela necessita, mas que os use mesmo assim, porque são caríssimos. Os olhos da titia não são dela, são de vidro. Tirem-nos e nas órbitas vão encontrar a corrente de ouro para o Gustavo e o anel de brilhantes para o casamento da Katiuska. A peruca platinada, com reflexos dourados, que a titia usa também é para a Katiuska, que vai brilhar, linda, em seu casamento. Com amor, sua filha Carmencita. PS1: Por favor, arrumem uma roupa para vestir a tia para o enterro e mandem rezar uma missa pelo descanso de sua alma, pois realmente ela ajudou até depois de morta. Como vocês repararam o caixão é de madeira boa (não dá cupim); podem desmontá-lo e fazer os pés da cama de mamãe e outros consertos em casa. O vidro do caixão serve para fazer um porta-retrato da fotografia da vovó, que está, há anos precisando de um novo. Com o forro do caixão, que é de cetim branco (US$ 20,99 o metro) Katiuska pode fazer o seu vestido de noiva. Na alegria destes presentes, não esqueçam de vestir a titia para o enterro!!! Com amor, Carmencita. PS2: Com a morte de tia Josefa, tia Blanca caiu doente.. Façam os pedidos com moderação. Bicicleta não cabe nem desmontada e carburador de niva, modelo 1968, aqui ninguém ouviu falar.

FREIRAS NO CÉU !

Um trem bate em um ônibus cheio de freiras, e todas morrem…Elas estão Todas em frente a São Pedro, tentando atravessar os portões do paraíso….O santo pergunta à primeira freira: – Irmã Francisca, você alguma vez teve contato com um pênis? A irmã sorri, timidamente, e responde: – Bem, uma vez eu toquei a cabeça de um, com a pontinha do meu dedo… – OK. – diz o porteiro do Céu – Enfie a ponta do dedo nesta bacia de água benta e atravesse o portão… São Pedro pergunta à segunda freira: – Irmã Beatriz, você alguma vez teve contato com um pênis? A irmã reluta um pouco, mas responde: – Bem, uma vez segurei e acariciei um… -Sendo assim, -determina São Pedro – enfie a mão toda na água benta e atravesse o portão…De repente, forma-se um tumulto na fila das freiras. Uma delas começa a empurrar as outras para passar na frente..Quando a freirinha afoita chega ao início da fila, São Pedro pergunta: -Irmã, Irmã… Qual o motivo da pressa? E a freira responde: – É que , se eu vou ter que fazer gargarejo com essa água,… Melhor fazer agora,… Antes que a Irmã Socorro lave a bunda…

É DE PROFISSIONAIS ASSIM QUE O MUNDO ESTÁ PRECISANDO!!!

Achei o MEU MÉDICO !!! Dr. Paulo Ubiratan, de Porto Alegre, RS, em entrevista a uma TV local,foi questionado sobre vários conselhos que sempre nos são dados…Pergunta: Exercícios cardiovasculares prolongam a vida, é verdade? Resposta: O seu coração foi feito para bater por uma quantidade de vezes e só… não desperdice essas batidas em exercícios. Tudo gasta-se eventualmente. Acelerar seu coração não vai fazer você viver mais: isso é como dizer que você pode prolongar a vida do seu carro dirigindo mais depressa. Quer viver mais? Tire uma soneca !!! P: Devo cortar a carne vermelha e comer mais frutas e vegetais? R: Você precisa entender a logística DA eficiência… .O que a vaca come? Feno e milho. O que é isso? Vegetal. Então um bife nada mais é do que um mecanismo eficiente de colocar vegetais no seu sistema. Precisa de grãos? Coma frango. P: Devo reduzir o consumo de álcool? R: De jeito nenhum. Vinho é feito de fruta. Brandy é um vinho destilado, o que significa que, else tiram a água DA fruta de modo que VC tire maior proveito dela. Cerveja também é feita de grãos.. Pode entornar! P: Quais são as vantagens de um programa regular de exercícios? R: Minha filosofia é: Se não tem dor…tá bom! P: Frituras são prejudiciais? R: VOCÊ NÃO ESTÁ ME ESCUTANDO!!! … Hoje em dia a comida é frita em óleo vegetal. Na verdade ficam impregnadas de óleo vegetal. Como pode mais vegetal ser prejudicial para você? P: Flexões ajudam a reduzir a gordura? R: Absolutamente não! Exercitar um músculo faz apenas com que ele aumente de tamanho. P: Chocolate faz mal? R: Tá maluco? !!!! Cacau!!!! Outro vegetal!! É uma comida boa pra se ficar feliz !!! E lembre-se: A vida não deve ser uma viagem para o túmulo, com a intenção de chegar lá são e salvo , com um corpo atraente e bem preservado. ,(boa!) Melhor enfiar o pé na jaca – Cerveja em uma mão – tira gosto na outra – muito sexo e um corpo completamente gasto, totalmente usado, gritando: VALEU!!! QUE VIAGEM!!! P S.: SE CAMINHAR FOSSE SAUDÁVEL O CARTEIRO SERIA IMORTAL…! BALEIA NADA O DIA INTEIRO, SÓ COME PEIXE, SÓ BEBE ÁGUA E É GORDA….! LEMBRANDO: COELHO CORRE, PULA E VIVE 15 ANOS, TARTARUGA NÃO CORRE NÃO FAZ NADA E VIVE 450 ANOS !!!! “Se você não encontrar sua metade DA laranja , não desanime, procure sua metade do limão , adicione açúcar, pinga e gelo e vá ser feliz!”

PARA RELAXAR!!!

Divisão* Professor: – O que devo fazer para repartir 11 batatas por 7 pessoas ? Aluno: – Purê de batata, professor! *Verbos* Professor: – Se és tu a cantar, dizes: ‘eu canto’. – Se for o teu irmão que canta, como dizes ? Aluno: – Cala a boca, Alberto. *Castigos* Aluno: – Professora, alguém pode ser castigado por uma coisa que não fez ? Professora: – Não. Aluno: – É que eu não fiz os trabalhos de casa. *Conjugação Verbal* Professor: – Joaquim, diga o presente do indicativo do verbo caminhar. Aluno: – Eu caminho… Ah… …tu caminhas. Ah…ele caminha…Professor: – Mais depressa ! Aluno: – Nós corremos, vós correis, eles correm! *Tempo Verbal* Professor: – Chovia que tempo é ? Aluno: – É tempo muito mau, professor. *Ciências* Professor: – Quantos corações nós temos? Aluno: – Dois. Professor: – Dois ? Aluno: – Sim, o meu e o seu ! *Dois alunos chegam tarde à escola e justificam-se* 1º Aluno: – Acordei tarde, professor! Sonhei que fui à Polinésia e demorou muito a viagem. Professor: – Então, e tu! 2º Aluno: – E eu fui esperá-lo no aeroporto! *A base da alimentação* Professor: -diga-me o nome de cinco coisas que contenham leite? Aluno: – Um queijo e quatro vacas. professor. Um aluno de Direito fazendo um exame oral Professor: – O que é uma fraude ? Aluno: – É o que o Sr. Professor está fazendo. Professor: – (O professor muito indignado) Explique-se… Aluno: – Segundo o Código Penal comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar!!! – TOLERÂNCIA ZERISSIMO; – PIOR É QUE A GENTE PERGUNTA ASSIM MESMO…1. Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na sua cama, com a luz apagada e te perguntam: – Você tá dormindo? – Não, to treinando pra morrer! 2. Quando a gente leva um aparelho eletrônico para a manutenção e o técnico pergunta: – Ta com defeito? – Não, é que ele estava cansado de ficar em casa e eu o trouxe para passear. 3. Quando está chovendo e percebem que você vai encarar a chuva, perguntam: – Vai sair nessa chuva? – Não, vou sair na próxima. 4. Quando você acaba de levantar, aí vem um idiota (sempre) e pergunta: – Acordou? – Não. Sou sonâmbulo! 5. Seu amigo liga para sua casa e pergunta: Onde você está? – No Pólo Norte! Um furacão levou a minha casa pra lá! 6. Você acaba de tomar banho e alguém pergunta: (BOA) – Você tomou banho? – Não, mergulhei no vaso sanitário! 7. Você tá na frente do elevador da garagem do seu prédio e chega um que pergunta: (ÓTIMA) – Vai subir? – Não, não, to esperando meu apartamento descer pra me pegar. 8. O homem chega à casa da namorada com um enorme buquê de flores. Até que ela diz: – Flores? – Não! São cenouras. 9. Você está no banheiro quando alguém bate na porta e pergunta: – Tem gente? – Não! É o cocô que está falando! 10. Você chega ao banco com um cheque e pede pra trocar: (MUITO BOA) – Em dinheiro? ? – Não, me dá tudo em clipes!

DICAS JUDAICAS DE ECONOMIA

O judeu doador Um judeu, de sangue raríssimo, doou ½ litro de sangue a um milionário muito doente. Para retribuir o gesto, o milionário deu-lhe uma BMW 0 km. Dias depois, o milionário precisou de mais sangue. Avisou ao judeu, que super-depressa foi ao hospital. Seria preciso mais 1 litro. O judeu falou: – Se quiser, tire logo 3 litros. Assim feito. No dia seguinte o judeu recebe uma caixa do milionário contendo 3 esfihas. Ficou indignado! Foi cobrar do milionário uma explicação. – Ora, da primeira vez, doei ½ litro e ganhei uma BMW. Na segunda vez, 3 litros e só ganhei 3 esfirras. Por que? O milionário explicou: – Você esqueceu de que agora tenho sangue judeu? Buda gue Bariu !!!!!!

RAPAZ ECONÔMICO!!!

O Isaac brimo do Davi foi no, prostíbulo, escolheu uma menina e foi logo perguntando: – Quanto? – 50 reais – responde ela. – E com sadomasoquismo? – É para você me bater ou apanhar? – Para eu te bater! – E você bate muito? – Não, só até você devolver o dinheiro!