Programa Samba Amazônia da TV Cultura fará filmagens no Projeto Clube das Quintas

Samba e choro instrumental é o gênero musical do Projeto Clube das Quintas, idealizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

“Nesta quinta-feira (8) vamos receber a equipe da TV Cultura para realização de filmagens para a futura veiculação da segunda temporada do Programa Amazônia Samba. E fico feliz pelo interesse e nos alegra muito mais em saber que a divulgação será a nível nacional. Dentre as novidades desta noite, teremos as participações dos artistas: Edmárcio Paixão, Dante Ozzeti, Silvan Galvão e Patrícia Bastos”, informou o secretário municipal de cultura, Luis Alberto Figueira.

“E contamos com a participação do público fiel, na Praça do Mirante do Tapajós, como todas as quintas abrilhanta e participa simultaneamente com os artistas do Grupo Regional Mocorongo, e sempre aberto a participações especiais de instrumentistas, seja de vanguarda/ contemporâneos e dançarinos do ritmo gafieira.”, destacou, o titular da pasta da cultura no município, Figueira.

“Amazônia Samba é um programa, exibido para todo país, por meio da TV Cultura, que aborda a produção do samba na Amazônia paraense. A nova temporada será dividida em doze episódios, fruto de pesquisas e visitas a doze municípios paraenses, pretendo revelar belas obras, provavelmente adormecidas para o grande público”, explicou o idealizador, coordenador e apresentador do projeto/programa, Artur Espíndola.

“Os municípios visitados pela equipe do Programa Amazônia Samba no Pará: Bragança, Ourém Breves, Salvaterra, Santarém, Alenquer, Abaetetuba, Marapanim, Óbidos, Terra Santa, Tracuateua, Igarapé-Miri, Cametá e Moju, além de realizar as etapas finais de gravações em Belém. Hoje estamos vindo de Oriximiná”, especificou ainda, Artur.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS