Semma capacitará 70 policiais para combate à poluição sonora

Com o tema “Capacitação para abordagens em infrações ambientais de poluição sonora”, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza nesta sexta-feira (9), às 14:30h, no auditório do Centro Municipal de Informações e Educação Ambiental (Ciam), treinamento voltado a 70 oficiais do 3º Batalhão de Polícia Militar.

Dentre outros assuntos, serão ministradas informações sobre as definições de abordagens durante as operações nos casos que envolvam o crime de poluição sonora. Além disso, serão repassadas informações relacionadas à Lei Municipal Nº 17.894/2004 (Código Ambiental do Município de Santarém), normas da ABNT Nº 10.151 e a resolução do Conama Nº 01/90.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS