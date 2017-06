Festividades do Santíssimo Sacramento começam neste sábado

A Paróquia Santíssimo Sacramento em Santarém entra em festa neste sábado, dia 10. A festividade segue até 18 de junho com o tema “A Eucaristia nos faz servidores do Reino”.

A abertura da festa será no Porto da Vila Arigó com a bênção do Santíssimo às 18h e às 18h15 saída da procissão até a igreja. Às 19h30 terá a Santa Missa.

Durante os festejos haverá missas, adoração ao Santíssimo Sacramento e ofício Divino. Após a celebração da noite, acontece a parte social com atrações culturais e venda de iguarias.

Festa do Corpo de Deus (Cidade de Santarém): O momento marcante dos festejos da Paróquia Santíssimo Sacramento são as duas procissões que vão ocorrer na quinta-feira, 15 de Junho, na Festa de Corpus Christi. Uma procissão sairá da Igreja Santa Rita de Cássia, bairro Floresta, e outra da Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, às 17h. Elas se encontrarão na Praça da Igreja, onde na chegada terá a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Flávio Giovenale.

Festa do Corpo de Deus – Município de Monte Alegre: A Festa do Corpo de Deus, no município de Monte Alegre, terá a Santa Missa às 18h na Capela de Santa Luzia, bairro Cidade Baixa. Após a celebração, tem a tradicional procissão de Corpus Christi até a Igreja Matriz de São Francisco de Assis. A programação encerra com a bênção do Santíssimo Sacramento.

Encontro da Pastoral da Criança – Município de Monte Alegre: As Paróquias Cristo Rei e São Francisco de Assis, município de Monte Alegre, realizam neste fim de semana, 10 e 11 de junho, o Encontro da Pastoral da Criança. Devem participar todos os líderes das comunidades da área urbana do município. O encontro será no salão paroquial de Cristo Rei, de 8h ao meio-dia.

Festividades de Nossa Senhora da Glória: A comunidade Nossa Senhora da Glória, no bairro Conquista, celebra a padroeira de 4 a 11 de junho com o tema “Maria, Mãe do Salvador ensina-nos a cuidar da criação”.

Todas as noites tem missa às 19h30, com a participação de comunidades e convidados. Logo após, segue a parte social com apresentações culturais e venda de iguarias.

Festividades do Divino Espírito Santo: A comunidade do Divino Espírito Santo, no bairro Jutaí, está em festa desde o último dia 3. Os festejos seguem até 18 de junho destacando a frase motivadora “Com Maria, na força do Espírito Santo, somos chamados a cuidar da vida”. Na programação tem celebrações todas as noites, seguida da parte social com venda de iguarias.

Festividades de Santo Antônio

– Comunidade Jacamim

A comunidade Jacamim, da Área Pastoral São Paulo Apóstolo, Rodovia Santarém Curuá-Una, celebra Santo Antônio de 4 a 13 de junho com o tema “Santo Antônio, fortaleça nosso espírito numa igreja com o coração missionário”. No dia do padroeiro, 13 de junho, tem missa de encerramento às 20h com a bênção dos pães.

– Bairro Laguinho

A comunidade Santo Antônio, bairro Laguinho, celebra o padroeiro de 3 a 13 de junho destacando o tema “Com Santo Antônio e Maria cuidamos da criação”. Na terça-feira, dia 13, tem missa às 8h, e às 19h procissão de encerramento dos festejos seguida de celebração eucarística.

– Bairro Maracanã (Área Pastoral São Mateus)

Santo Antônio também é celebrado no bairro Maracanã. A festa destaca o tema “Defender a Vida é a nossa Missão”. No período de 8 a 13 de junho serão realizadas atividades na própria igreja com as missas reunindo comunidades convidadas e os grupos do próprio bairro.

– Município de Belterra

Com o tema “Santo Antônio, vocacionado do Pai, no amor à Virgem Maria” a Paróquia Santo Antônio de Pádua, do município de Belterra, festeja Santo Antônio de 1 a 13 de junho. No domingo (11) a paróquia realiza a 9ª Caminhada de Fé com Santo Antônio. No último dia acontece o passeio ciclístico às 7h, e mais tarde, às 17h, terá a procissão de encerramento.

– Município de Mojuí dos Campos

A Paróquia Santo Antônio de Pádua, do município de Mojuí dos Campos, celebra Santo Antônio de 4 a 13 de junho. No último dia dos festejos, dia 13, terá a Santa Missa às 20h, seguida da programação social.

– Comunidade Tucumatuba

A comunidade Tucumatuba, no Distrito de Arapixuna, festeja Santo Antônio de 3 a 11 de junho com a frase motivadora “Assim como Santo Antônio guardou a criação de Deus, e viveu os ensinamentos, que a seu exemplo possamos ver que a responsabilidade do cuidar é de todos nós”.

Domingo, dia 11, tem alvorada às 5h, e às 9h missa de encerramento, seguida da derrubada do mastro. No dia 13, quando a Igreja celebra Santo Antônio, a comunidade realiza uma procissão às 18h com celebração na chegada.

– Comunidade Irurama

Santo Antônio também é celebrado na comunidade Irurama, Região do Eixo Forte. O festejo iniciou no último dia 4 e segue até dia 13 de junho com o tema “Santo Antônio, exemplo de amor a criação”. No último dia vai ter missa solene às 8h com a bênção dos pães. Às 19h terá procissão de encerramento seguida de missa.

Carreata de divulgação das Festividades de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Liberdade, realiza neste sábado, 10 de junho, a carreata de divulgação das festividades da Mãe do Perpétuo. Socorro. A concentração será em frente à igreja com saída às 17h, e percorrerá diversas ruas da comunidade. A carreata retorna a igreja, onde na chegada terá o Lucernário Mariano (um momento de oração à luz de velas, aonde se canta algumas canções).

Assembleia Geral MCC – GED Santarém: O Grupo Executivo Diocesano (GED), do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) de Santarém, convoca todos os membros a participarem da Assembleia Geral Diocesana Extraordinária. Será no dia 13 de junho, terça-feira, às 19h30, no Salão da Escola São Francisco.

Informações da Catedral de Nossa Senhora da Conceição: Domingo, 11 de junho, na celebração das 19h será o lançamento do aplicativo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição; Terça feira, 13 de Junho, missa às 18h em honra ao glorioso Santo Antônio. Nesta celebração será feita a distribuição dos pães. A missa é de responsabilidade da Pastoral do Acolhimento; Quinta-feira, 15 de Junho, dia de Corpus Christi, haverá missa na Catedral às 8h.

Encerramento das inscrições para o I Congresso Diocesano de Catequese: A coordenação do I Congresso Diocesano de Catequese informa que as inscrições para o evento encerraram na sexta-feira, 9 de junho. O congresso acontece de 7 a 9 de Julho no Centro de Formação Emaús com o tema “Iniciação à Vida Cristã: Caminho do encontro com Jesus que leva ao discipulado”.

Retiro Espiritual – Obra Shalom: A Obra Shalom de Santarém promove nos dias 17 e 18 de junho o retiro “Tudo que eu sempre quis”. Esse momento de espiritualidade acontece na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Aparecida. No sábado o encontro inicia às 14h e no domingo às 8h. A inscrição custa R$ 30,00 por pessoa. Mais informações: (93) 99150-1761 e (93) 99238-7743

Grande Louvor: O Grupo de Oração Sopro do Espírito Santo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, promove um grande louvor no domingo, 11 de Junho. Esse momento de fé traz o tema “Vinde, Senhor Jesus, vem iluminar a nossa vida!” e lema “Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor”. A programação inicia às 18h com a Santa Missa, depois tem homenagem Mariana, Pregação com Pe. Alessandro Miranda, animação com a banda Anuncia-me e bingo. O louvor acontece na Igreja Nossa Senhora do Rosário, bairro Santarenzinho.

Instituição do Ministério do Acolitato: Neste sábado, dia 10, o seminarista Anselmo Andrade vai receber o Ministério de Acolitato (Quando passa a cuida do altar durante a missa e auxilia diáconos e sacerdotes). A celebração será na comunidade Muratuba, Rio Tapajós, às 19h30, e presidida pelo Bispo Dom Flávio Giovenale.

Inscrições para o II Mochilaço da PJ: A Pastoral da Juventude da Diocese de Santarém promove de 14 a 16 de julho o II Mochilaço da Juventude. Será na Paróquia Santo Antônio de Pádua, município de Mojuí dos Campos. Devem participar jovens das 11 regiões pastorais da Diocese. A inscrição para o Mochilaço é on-line (http://goo.gl/forms/5fKDa2DyMHttxHlr2), e deve ser feita até o dia 15 de junho. É solicitada uma taxa de R$50,00 por pessoa para ajudar nas despesas do encontro. A taxa pode ser paga em depósito bancário ou diretamente com a coordenação diocesana: Ayla Ferreira (93) 99166-7625 (uma das secretárias da PJ) e Adriane Pinto (93) 99125-4622 (coordenadora da PJ).

Dados para depósito bancário:

-Banco: Caixa Econômica Federal – Agência (AG): 0026 – Operação (OP): 013 – Número da Conta: 00056944-9 – Titulares: Raynere Moura e Thiago Rocha Pereira

Festas juninas em comunidades de Santarém

Arraial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Data: 10 de Junho de 2017

Hora: 20h

Local: Na quadra ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Aparecida

Arrasta Pé da Família (Paróquia Sagrada Família)

Data: 10 de Junho de 2017

Hora: 19h

Local: Praça da Igreja Sagrada Família, bairro Aeroporto Velho

Quermesse da Área Pastoral Santa Terezinha

Data: 10 de junho de 2017

Hora: 18h30

Local: Quadra do Sindicato dos Taxistas, bairro Jardim Santarém

Festa Junina da Paróquia São Francisco de Assis

Data: 09 e 10 de Junho de 2017

Hora: 19h30

Local: Na quadra ao lado da igreja, bairro Caranazal

Arraial de Nossa Senhora do Rosário

Data: 10 de junho de 2017

Hora: 19h

Local: Complexo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, bairro Santarenzinho

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana