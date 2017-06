FGTS vai injetar R$ 200 milhões no Pará

Aproximadamente R$ 200 milhões serão injetados na economia paraense neste mês. O valor corresponde ao saldo total da 4ª fase de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que começa hoje. No Pará, mais de 120 mil trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro têm direito ao resgate. Algumas agências da Caixa Econômica Federal da capital e do interior do estado funcionarão exclusivamente hoje para atender a demanda, mas os beneficiados têm até 31 de julho para sacar a quantia. Hoje, o atendimento vai das 9h às 15h e, nos próximos dias 12, 13 e 14 de junho, as agências atenderão em horário especial para quem fizer o saque do FGTS, abrindo 2 horas mais cedo do que o horário normal.

Em todo o Brasil, já foram pagos mais de R$ 27,6 bilhões relativos às contas inativas do FGTS até 2 de junho. No Pará, no mesmo período, o valor é de mais de R$ 274 milhões para mais de 205 mil pessoas.

Esta é a penúltima fase de pagamento do FGTS. Os trabalhadores com direito ao saque nascidos em dezembro poderão receber o dinheiro a partir de 14 de julho.Todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho encerrado por justa causa até 31 de dezembro de 2015 tem direito ao saque das contas inativas. Para agilizar o procedimento, é recomendado que se tenha em mãos documento original com foto e carteira de trabalho, além do Cartão do Cidadão e senha do banco.

QUEM TEM DIREITO?

Quem pode receber o FGTS inativo? Todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

Como saber se tenho direito ao saque? Consulte o Serviços Online de Contas Inativas pelo site ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente por telefone 0800 726 2017.

PARA SACAR

Até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão.

Acima de R$ 1,5 mil e até R$ 3 mil o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa.

Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências Caixa.

Os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho.

Por: Alice Martins/Diário do Pará