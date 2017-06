Mais Médicos capacita profissionais em Santarém

Foi realizado na manhã de sexta-feira (09), no auditório do Campus da Universidade do Estado do Pará, o I Encontro Locoregional da Região Oeste do Pará, promovido pelo Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB ).

O objetivo foi avaliar as atividades do Programa. Na ocasião, foi feito um treinamento dos participantes para os cuidados com doenças que estão em evidência como febre amarela, chikungunya, zika, entre outras.

Médicos que atuam nos 21 municípios da região oeste do Pará participaram do evento.

O programa Mais Médicos para o Brasil conta com seis supervisores e vinte e quatro médicos em toda a região, sendo 11 médicos Cubanos e 13 médicos brasileiros.

Durante o encontro, a representante do Ministério da Saúde Dressiane Pereira, reforçou a importância do evento, principalmente por conta da necessidade que os pacientes possuem de chegar até os hospitais e postos de saúde para serem atendidos. A médica ressaltou o fortalecimento da atenção primária, que vem facilitando o atendimento médico em lugares antes nunca visitados, por estarem distantes de áreas urbanas. Pediu comprometimento dos integrantes do programa para que os serviços básicos de saúde atendam desde as criancinhas até aos mais velhos, sem exceção e, também, sem sair de casa, porque os médicos vão até os pacientes.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Edson Filho, a partir deste encontro, Santarém e todo o oeste do Pará estão preparados para o combate às doenças.

O secretário avaliou como positiva a implantação do Programa na região, uma vez que havia grande carência de profissionais e o atendimento acabava ficando comprometido, principalmente em municípios onde não há hospitais.

“Em Santarém, hoje, o programa tem ajudado consideravelmente o atendimento médico”, disse Edson Filho, acrescentando que a ida dos médicos até os pacientes, além de humanizar mais o setor, leva mais saúde à população, haja vista que o profissional, além de diagnosticar doenças, ainda coordena a estratégia de trabalho nas comunidades.

O evento contou com a presença do Consul de Cuba, Reynaldo Lianes Morales; do Consultor da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Javier Maqueira Carbo; da coordenadora Estadual do Programa Mais Médico, Dra. Elane Prestes e do coordenador Municipal, Lauro Correa Carvalho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS