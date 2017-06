Plano de Utilização e CAR foram discutidos na XIII Semana do Meio Ambiente em Juruti

Dentro da programação da XIII Semana de Meio Ambiente, ocorreu na sexta, 9, às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), uma palestra sobre o Plano de Utilização (PU) de área de várzea, com o chefe de Serviço de Obtenção de Terra do INCRA – Luiz Soares, Leonel Andrade e Antônio João Teixeira – pela Secretaria de Governo, Expedito Repolho – pela Secretaria de Meio Ambiente, representantes de assentamentos da várzea como Balaio, Salé, Santa Rita, Ilha do Valha-me Deus, Paraná de Dona Rosa, além da presença de representantes da EMATER, STTR e Colônia dos Pescadores Z-42.

Os comunitários puderam tirar suas dúvidas sobre o Plano de Utilização que é um documento elaborado pela comunidade que vai organizar a utilização dos recursos naturais da área e do Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento necessário para a regularização ambiental e licenciamentos. Segundo o representante do INCRA, o CAR não dá direito à posse nem título de terra, e pode ser individual ou coletivo. Ele também afirmou que todos os projetos coletivos de área de várzea do INCRA têm o seu CAR pronto, incluindo os de Juruti.

“É importante ressaltar que onde há projeto de assentamento, não pode haver CAR individual”, orientou Luiz Soares.

Paralelamente, houve coleta de lixo ao redor do campo do Santa Cruz, no bairro Bom Pastor.

A XIII Semana do Meio Ambiente é promovida pela Prefeitura de Juruti por meio da SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

À noite, a partir das 19h, na Praça da República, no centro da cidade, haverá apresentação de boas práticas (IJUS), exposição de materiais reciclados (Grupo de Senhoras), teatro (Guerreiros da Amazônia) e apresentação de danças folclóricas. A SEMMA fará a doação de mudas de árvores ornamentais e frutíferas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ