Prefeitura de Santarém recebe kits de assistência humanitária do Ministério da Integração no domingo

A Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) receberá kits de assistência humanitária do Ministério da Integração Nacional no domingo (11), às 10h30. A cerimônia contará com a presença do ministro Helder Barbalho e será realizada no Armazém da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), localizado no cruzamento das Avenidas Cuiabá e Rui Barbosa.

Os kits são provenientes do reconhecimento do decreto de emergência (nº 534/2017) em decorrência de inundações e beneficiarão as famílias atingidas em bairros da área urbana e nas comunidades de seis regiões da área rural/rios (Lago Grande, Urucurituba, Arapixuna, Tapará, Ituqui e Aritapera).

Os materiais começaram a chegar à cidade sábado passado (3). A segunda parte dos kits chega a Santarém neste sábado (10), no porto da Companhia Docas do Pará, às 8h. Os kits estão divididos em: kit de alimentação, kit de limpeza, kit dormitório, kit colchão e kit de higiene pessoal.

Além de Santarém, os municípios de Óbidos e Medicilândia também receberão os materiais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS