Projeto leva teatro voltado para a educação ambiental às escolas de Óbidos

Grupo Komidi de São Paulo ensina os alunos sobre a importância do meio ambiente com a encenação da peça “Planeta Água em Cena 3”.

O teatro está proporcionando uma semana de atividades bem diferentes para os alunos da rede municipal de ensino de Óbidos, no oeste do Pará. A lição é a preservação do meio ambiente, especialmente dos mananciais hídricos, repassada pelos artistas do grupo Metropolitano de Teatro que dão vida a peça “Planeta Água em Cena 3”. O projeto é executado pelo grupo Komidi de Campinas, São Paulo, patrocinado pela Mineração Rio do Norte (MRN), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

A peça que está em cartaz na cidade desde a quarta-feira (7), realiza seções itinerantes e já passou pela Escola José Tostes, onde atraiu um público de aproximadamente 200 crianças. Nesta quinta-feira (8), foi a vez dos alunos das escola Professora Wulfilda Rêgo, na comunidade Arapucu, e Governador Fernando Guilhon, na Vila União Curumu, assistirem a encenação que é voltada para o público infantil.

O enredo de “Planeta Água em Cena 3” aborda a preservação do meio ambiente e o respeito à natureza. Outros temas importantes como a relação com a família, a superação dos medos, o valor da amizade, a busca pela felicidade e o papel do indivíduo na construção de uma sociedade melhor, também foram abordados durante a apresentação.

Público entusiasmado

O sede comunitária da Vila Curumu ficou lotada de alunos do ensino fundamental menor e maior da escola Governador Fernando Guilhon. Envolvidos pela dinâmica que os atores utilizam para conscientizar o público sobre a importância da preservação do meio ambiente.

A aluna do 6º ano, Yasmim Sousa, assistiu pela primeira vez a uma peça de teatro e ficou impressionada com os personagens. A pequena moradora da vila aprendeu muito bem como cuidar do lugar em que vive. “Eu achei legal. Foi bacana porque eles estavam falando da água, e agora eu sei que não é pra jogar lixo fora da lixeira, e não deixar a torneira ligada”, disse a aluna.

Para Nataly Oliveira, a forma como os personagens se envolvem com o público chamou a atenção da estudante. “Achei muito interativo e muito divertido a apresentação. Pra gente é uma maneira muito legal de aprender como cuidar do nosso meio ambiente”, disse a aluna do 7º ano.

Com 7 anos em cartaz, a peça “Planeta Água em Cena 3”, foi a primeira produção do metropolitano de teatro, e já foi apresentada em diversos estados brasileiros. A receptividade do público obidense, surpreendeu até mesmo quem já está acostumado com grandes plateias. “Trazer pra esse público receptivo, esse trabalho que tem apelo de preservação do meio ambiente é muito gratificante. E nós vivemos essa experiência de fazer esse tipo de arte pra quem nunca viu, o que nos deixa muito mais encantados pela relação humana do que pelo lado artístico. É fantástico!”, ressaltou Clara Nascimento, atriz da companhia metropolitana de teatro.

Óbidos é a última cidade a receber as apresentações de “Planeta Água em Cena 3”. A peça já passou por Faro, Terra Santa e Oriximiná, e conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SEMCULT), durante a sua passagem pelo município. “Compete a secretaria de cultura contribuir para que as nossas crianças jovens e adultos tenham acesso ao conhecimento, principalmente quando isso ocorrer através da arte. O trabalho do grupo Komidi é muito bom, através da nossa parceria com a Mineração Rio do Norte, a quem agradecemos desde já, esperamos desenvolver novos projetos nessa área”, disse Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário de cultura e turismo.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO