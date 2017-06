Time Enactus Ufopa promove I Semana Socioambiental

Evento será realizado de 12 a 14 de junho, nos auditórios das Unidades Amazônia e Tapajós da Ufopa

O Time Enactus da Ufopa promove, de 12 a 14 de junho, a I Semana Socioambiental. Aberto à sociedade, o evento pretende debater políticas públicas de meio ambiente e seus impactos na cidade de Santarém e na região Oeste do Pará. A programação abrange palestras, mesas-redondas e minicursos sobre usos dos recursos hídricos, saúde, educação, tecnologia, ocupações rurais e urbanas. Representantes de vários órgãos públicos e entidades participarão dos debates, discutindo questões locais e regionais.

No primeiro dia, a mesa-redonda “Políticas públicas e seus impactos socioambientais: desafios e perspectivas no Residencial Salvação” terá a presença de representantes dos moradores do residencial, do Ministério Público Federal (MPF), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Caixa Econômica Federal (CEF), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e da Prefeitura Municipal de Santarém.

Outras mesas-redondas abordarão o uso de agrotóxicos e os impactos socioambientais do Complexo Hidrelétrico do Rio Tapajós, tendo como convidados representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Ministério de Minas e Energia (MME).

O evento será realizado nos auditórios das Unidades Amazônia e Tapajós da Ufopa, em Santarém. Mais informações: www.ufopa.edu.br

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa