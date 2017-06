Vitrine Social – Style News

** Socorro Queiroz e Elza Nicolau foram anfitriãs recebendo amigos, familiares e clientes para Arraiá da Spartan, notável boutique de nossa cidade.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Jaqueline Matos, José Matos, Tayana Tapajós, Laís Alho, Teresinha Teixeira, Ghena Vale, Jacimary Rufino.

** Santarenas vencem concurso de beleza: Maria Cândida Costa, advogada e defensora pública, santarena, representou o Pará, no concurso Sra. Miss Eco Brazil 2017, concorrendo com 26 candidatas. Brilhou na passarela com seu traje típico Carimbó. Foi coroada com título máximo e ovacionada pelo público presente. Maria Cândida chegará a Santarém dia 17 de junho para comemorar a vitória com amigos e familiares. O objetivo deste concurso é elevar cada vez mais as potencialidades da ecologia e as biodiversidades.

Outra representante do Pará é de Santarém, Karine Radetski, também ovacionada pelo público, conquistou o título de Miss Eco Brazil na categoria Infantil. Em janeiro de 2018, Karine irá concorrer ao título internacional, na República Dominicana. O evento ocorreu em Belém no Teatro Universitário Cláudio Barradas, com representantes dos Estados brasileiros que tem como coordenador nacional o jornalista Leo Sousa e estadual, o jornalista Péricles Castro.

** Casamento: Será dia 17 de junho, às 20h30, o casamento de Albanei Rocha e Adriano Oliveira, com o local da cerimônia e recepção no salão do Centro Recreativo que receberá decoração de Rama. A noiva terá traje nupcial de Elis Verline, de Belém e música de Waltinho Matos & banda. O buffet sob a responsabilidade do Coma Bem. Os noivos serão testemunhados por casais de Belém e da sociedade santarena. Este evento ficará marcado no rol dos melhores de 2017. Antônio e Dora Rocha, Ana Alice Pereira, Nestor e Maria Luiza Oliveira serão os grandes anfitriões do casamento de seus filhos.

** Dia 14 de junho, será realizado o Arraiá da OAB, com apresentações de quadrilhas, o bonde da maricota, culminando com as escolhas da Miss Caipira e do Casal Forrozeiro, na Quadra da OAB, com início, às 19 horas.

** Aniversário de Santarém: Para comemoração dos 356 anos de Santarém, dia 22 de junho, uma programação intensa está agendada como shows regionais, condecorações a personalidades da terrinha, inaugurações e Missa em Ação de Graças.

** Em Belém, dia 23 de junho, acontecerá a Festa da Mulher Padrão, quando várias mulheres de diversos setores receberão homenagens pelo seu destaque. O evento é do Conselho de Profissionais do Pará, que tem à frente a Desembargadora Izabel Benone e o promoter Paulo José, no salão de festas do Hotel Sagres.

** Rumo a Nova York, seguiu João Luís Sena, filho de Luis Alberto e Patrícia Sena, usufruindo ao prêmio conquistado do Demolay.

Por: Jorge Serique