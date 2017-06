De acordo informações a dupla acabará realizar um assalto em comércio no bairro do Amparo, na manhã deste domingo (11). Acionados pela população, uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTO), conseguiu interceptar os suspeitos, que dispararam contra a guarnição, que revidou a injusta agressão conseguindo balear os dois, que foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o PSM.

Relacionado