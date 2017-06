Chapadinha participa da entrega de Kits Humanitários para municípios do Tapajós

O deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA) integrou a comitiva do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB). que esteve no município, neste domingo (11), para fazer a entrega de kits humanitários às famílias de Santarém, Óbidos e Medicilândia, que foram afetadas pelas inundações e enxurradas, por consequência da cheia dos rios. Os prefeitos receberam os kits, de forma simbólicas, mas todo o material já foi entregue para as prefeituras, que por meio da Defesa Civil farão o repasse para quase 20 mil pessoas dos três municípios. A solenidade de entrega dos kits foi realizada no armazém da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os kits são compostos de cestas básicas, colchões, e higiene pessoal servirão para minimizar os prejuízos causados pelo inverno amazônico, quando muita gente teve a casa invadida pelas águas. Mais de R$ 2 milhões e 300 mil foram investidos na compra do material.

O deputado Chapadinha, na ocasião, foi bastante elogiado pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, por seu empenho em favor da população da região do Tapajós. Helder fez questão de afirmar que o deputado Chapadinha tem sido defensor de todas as agendas que dizem respeito a região.

Além disso, o ministro também deixou claro que o pedido para decretar estado de emergência, feito pelas Prefeituras contribuiu para a ação rápida do governo federal, por meio do Ministério da Integração.

De acordo com Chapadinha, apesar de toda situação os governos estão atentos a fim de atender a população atingida e, tomando providências para minimizar os efeitos sobre a população. A prova disso é a entrega dos kits feitos pelo próprio ministro aos prefeitos.

Medicilândia

Presente a solenidade, o prefeito de Medicilândia, Celso Trezeciak, aproveitou para agradecer o deputado Chapadinha pelo apoio. Trezeciak adiantou que, por intermédio do deputado Chapadinha, o município de Medicilândia receberá, no próximo dia 30, um caminhão da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que vai permitir a escavação dos primeiros poços, que visam contribuir para a melhoria do abastecimento de água no município.

