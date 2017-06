Deputado comemora entrega de Escola Tecnológica em Santarém

O deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA) participou da inauguração da Escola Tecnológica que aconteceu na manhã do último sábado, 10, no município de Santarém. A escola está localizada na avenida Fernando Guilhon e tem capacidade para atender 1.440 estudantes de cursos técnicos e de Formação Inicial Continuada.

A inauguração da escola foi feita pelo governador Simão Jatene. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades locais e do Estado. A presença do deputado no evento foi a partir de convite pelo próprio governador, que reconheceu o empenho do deputado para que a escola fosse entregue à população.

A autônoma Odeise Mello esperava com expectativa o funcionamento da Escola, porque é uma chance de ter os filhos qualificados. A facilidade é maior devido morar no residencial Salvação, localizado às proximidades. “A gente tá tão feliz porque são portas que se abrem para o futuro”, disse.

Janaina Albuquerque, 17 anos, mora na comunidade de Cucurunã, e toda vez que passava em frente a escola aumentava a expectativa de um dia poder ingressar para se qualificar para o mercado de trabalho. “O tão esperado dia chegou e na primeira oportunidade estarei me inscrevendo para estudar. É um sonho que se realiza e a gente agradece”, comemorou.

A Escola Tecnológica possui 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, auditório para 200 pessoas, quadra poliesportiva coberta, refeitório, banheiros (incluindo os adaptados para pessoas com deficiência), sala para os professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento, guarita de segurança e pátio interno.

O governador Simão Jatene ressaltou que a Escola é um instrumento de cidadania e, pediu que todos cuidem do espaço, a fim de evitar qualquer tipo de desconforto aos estudantes. Conforme o governador, o padrão não deixa a desejar as construídas em outros centros.

Durante pronunciamento, o deputado Chapadinha demonstrou emoção ao falar de um espaço que vai dar oportunidade de qualificação, não só para os jovens de Santarém, mas também de toda a região oeste do Pará. “Nós ficamos felizes quando vemos que um sonho se torna realidade. Nós lutamos para que essa obra fosse entregue à população e, agora, só temos que comemorar porque temos consciência que o primeiro passo para ingressar no mercado de trabalho é ter conhecimento”, concluiu.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom