Gestão inteligente

Artigo da administradora de empresas Gardênia de Almeida Brum

É rotina encontrar no mercado de trabalho , desafios diários a serem solucionados , como também ser confrontado por diversas situações; algumas , é certo afirmar, que nem sempre “dá para tirar de letra”, e diante disso, o desânimo e o sentimento de incapacidade se fazem reais nessa caminhada profissional.

Para que tais situações, não o façam fraquejar, use esses “desafios” como um trampolim, verificando seus pontos fortes e fracos a fim de mudar no que for preciso e de aprimorar no que vc já é bom.

Lembre-se :

A motivação deve ser gerada dentro de você!

Quando a simples atitude de sair da zona de conforto acontence, faz com que tudo comece a conspirar a seu favor.

É incrível!

Quando a vida profissional não está “bem” a tendência é culpar o gerente e a organização a qual você trabalha; obviamente, tais fatores tem uma participação muito importante no desenvolvimento do clima organizacional da empresa , mas isso não é fator determinante. Como sempre digo: Quem faz a organização são seus colaboradores.

Afinal, eles são de fato a “cara da empresa” junto ao mercado, aos clientes e aos concorrentes. Se você tem ou faz parte de uma equipe pró ativa e empreendedora, com certeza você estará entre os melhores.

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de grande importância para o acompanhamento das habilidades de seus colaboradores, e deve ser aplicada periodicamente, pois além de gerar motivação a sua equipe , também lhe permitirá ter uma visão bastante clara e precisa do que necessita ser feito para se obter um resultado satisfatório no que se refere a competência de seu quadro de colaboradores.

Colocar cada um de seus colaboradores na função certa , também é algo a ser feito com urgência ,pois, caso contrário você estará “dando murro em ponta de faca” gerando assim um desequilíbrio que afetará de maneira interna e externa.

Um colaborador que não sabe se expressar e não tem habilidades para atendimento ao público, deve ser, por exemplo, transferido para o setor de almoxarifado ou de contas e não introduzido no setor de vendas e de relacionamento com o cliente , assim podemos usar as competências e habilidades de cada colaborador no setor e na função certa, evitando assim uma futura demissão.

O bom gestor , precisa conhecer sua equipe, conhecer suas habilidades como tambem suas fraquezas, ele sabe aplicar com eficácia o melhor diagnóstico para cada situação, buscando sempre a excelência nos processos administrativos e gerenciais.

A verdade é que dentro da realidade empresarial, ninguém faz nada só, pois a empresa é um corpo de departamentos, onde um está diretamente ligado ao outro, e que juntos determinam a qualidade dos resultados a serem obtidos.

gestor deve formar uma boa equipe, treiná-los, analisar suas habilidades e os motivá-los a se superar, pois com cada conquista alcançada se trilha um caminho de sucesso.

Gestão inteligente = Equipe eficiente

Por: Adm. Gardênia de Almeida Brum (CRA/PA 10.936)

Fonte: RG 15/O Impacto