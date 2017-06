Governador inaugura obras e entrega ambulancha e viatura em Aveiro

O município de Aveiro viveu um momento histórico, na sexta-feira, dia 09 de junho, quando recebeu a visita do governador Simão Jatene, que trouxe em sua comitiva os deputados Celso Sabino e Eraldo Pimenta; Secretário de Segurança Pública, General Jeanot Jansen; Delegado-Geral Rilmar Firmino, entre outros.

Simão Jatene chegou em Aveiro por volta do meio dia em dois helicópteros, sendo recepcionado pelo prefeito Vilson Gonçalves, pela vice-prefeita Conce, Câmara de vereadores, seu secretariado e a população de um modo em geral. Em seguida, reuniu com estudantes da escola Estadual Eduardo Angelim, que reivindicaram a conclusão das obras.

O Governador se desculpou e elogiou os estudantes pelo movimento reivindicatório, explicando ter sido problemas com a empresa construtora, mas se comprometeu em concluir a escola, repassando a verba para o Município, pedindo a indicação de dois estudantes representantes dos demais para que fiscalizem e cobrem sua execução.

Da escola, o Governador, prefeito Vilson Gonçalves, vereadores e demais autoridades e lideranças locais estiveram no Hospital Municipal, onde ali recebeu, também, apelo para que o Estado construa um hospital novo, haja vista que a atual estrutura ainda é do tempo de Henry Ford, não atendendo a demanda e realidade atual do Município. A princípio, Simão Jatene ventilou a possibilidade de ajudar com novos equipamentos, inclusive centro cirúrgico.

Após almoço na residência do Prefeito, o Governador e comitiva dirigiu-se ao local do evento da solenidade oficial com palanque instalado na Avenida Humberto de Abreu Frazão.

Crianças das escolas Corina Palmeira e Glória Paixão, à capela entoaram os hinos do Pará e de Aveiro, emocionando o Governador que abraçou as crianças num clima de descontração. Ele assistiu ainda uma apresentação cultural com dança de carimbó pelo grupo da terceira idade assistida pela SEMDAS.

Simão Robson Jatene, na sequência, inaugurou as novas instalações do prédio da Delegacia de Aveiro, toda moderna, ampla e equipada, fazendo também o descerramento da placa. Após conhecer todas as salas e departamentos, o Governador efetuou a entrega das chaves da viatura destinada a Polícia Civil, assim como também a ambulancha para melhorar ainda mais o atendimento à saúde.

As chaves foram entregues ao prefeito Vilson Gonçalves e ao Delegado lotado em Aveiro, Dimitri Esmeraldo. Na etapa dos discursos o Governador elogiou o que considera trabalho sério e dinâmico do Prefeito, enfatizando o interesse coletivo em detrimento do partidário, explicando que mesmo o prefeito de Aveiro sendo da sigla do PMDB e ele Governador pelo PSDB, nada disso importa, porque os interesses do povo, segundo o Governador, são mais importantes.

Jatene elogiou, também, a postura do deputado estadual Eraldo Pimenta, que mesmo sendo de outra sigla também estava ali fazendo parte da solenidade, numa prova de que também pensa na comunidade e não em questões meramente partidárias. Simão Jatene, em seu discurso, falou diretamente aos vereadores de Aveiro para que trabalhem irmanados, unidos com o Executivo, pois sozinho ninguém conquista muita coisa. Sempre colocando os interesses do povo e não siglas partidárias em primeiro lugar.

O prefeito Vilson Gonçalves agradeceu a presença do Governador, pelo carinho, pelo apreço que ele tem demonstrado para com Aveiro, destacando que tem procurado exercer seu trabalho com dignidade e respeito aos interesses públicos, considerando relevante essa parceria entre Estado e Município, enfatizando ainda que os pedidos e reivindicações feitas com a vinda de Simão Jatene é uma demonstração de que Aveiro realmente precisa de muito apoio em vários setores.

O presidente da Câmara de Aveiro, vereador Raimundo Menezes, num discurso objetivo, agradeceu a presença do Governador, reiterando a união e bom relacionamento politico entre os poderes Legislativo e executivo. Pedindo que o Governador se sensibilize e traga mais investimentos para o Município. No documento, os vereadores colocaram vários pedidos coletivos feitos por eles e outros por comunitários. No ensejo, após sua fala, entregou um documento para Simão Jatene assinado pelos 9 vereadores.

Por: Nazareno Santos

Fonte: RG 15/O Impacto