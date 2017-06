Ministério da Integração destina mais de 400 mil em ajuda humanitária para Óbidos

Prefeito Chico Alfaia e vereadores, receberam os kits durante cerimônia realizada em Santarém com o ministro Helder Barbalho.

Após ter os dois decretos de situação de emergência reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional, o prefeito do município de Óbidos, no oeste do Pará, Chico Alfaia, recebeu oficialmente do ministro Helder Barbalho a ajuda humanitária assegurada – após o reconhecimento do Governo Federal, que será destinada para amenizar os prejuízos causados aos munícipes, provocados pelas enxurradas e a inundação de áreas urbanas.

A entrega ocorreu durante cerimônia realizada na manhã deste domingo (11), em Santarém, oeste do Pará. O encontro contou com a presença de prefeitos e vereadores da região, do deputado federal Francisco Chapadinha, e do deputado estadual Heraldo Pimenta.

Chico acompanhou Helder e os demais prefeitos durante visita ao galpão onde os donativos estão armazenados. O ministro apresentou os kits aos prefeitos e verificou o carregamento que será destinado para os municípios de Santarém, Medicilândia e Óbidos, totalizando mais de 2 milhões de reais de investimentos.

Durante seu pronunciamento, Helder fez referência à organização e planejamento da Prefeitura de Óbidos, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), que se antecipou no trabalho de repasse das informações a Defesa Civil Nacional, garantindo o reconhecimento a nível nacional dos decretos de emergência assinados pelo prefeito Chico Alfaia. “Tenho recebido as demandas do município de Óbidos com muita atenção, e hoje já viabilizando através desses kits humanitários para que o município seja contemplado. Mas temos outras agendas importantes, agendas que envolvem a defesa civil, que envolvem obras de infraestrutura no município, e reafirmo o compromisso de ajudar o município de Óbidos para que juntos possamos fazer esta querida cidade cada vez melhor”, frisou o ministro Helder ao se referir ao trabalho da gestão municipal.

Alfaia destacou a efetividade de um longo e minucioso trabalho da COMDEC e de toda a equipe de governo, que desde janeiro está trabalhando para que Óbidos pudesse atender a todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Integração, para o envio da ajuda humanitária. “Isso mostra a eficiência de todas as nossas equipes que estiveram envolvidas nesse trabalho, e lógico é uma resposta para as milhares de pessoas atingidas pelos desastres naturais nos últimos meses em nosso município. É um momento também de gratidão e agradecemos as defesa civil municipal, estadual e nacional, e ao ministro Helder, que demonstra que está com o município de Óbidos, e mostra muito respeito pelo nosso povo”, ressaltou o prefeito obidense.

Foram destinados ao município obidense 695 cestas básicas, 1.195 kits de higiene pessoal, 695 kits de material de limpeza, e 2.779 dormitórios, totalizando mais de 400 mil reais de investimentos do Ministério da Integração, por meio da Defesa Civil Nacional.

A previsão é de que a entrega dos materiais seja realizado a partir da próxima terça-feira, 13 de junho. As ações serão coordenadas pela COMDEC de Óbidos que realizou nos últimos meses o trabalho de levantamento das famílias atingidas, e desde o período mais rigoroso do inverno está prestando auxílio as vítimas dos desastres naturais.

Alfaia destacou a efetividade de um longo e minucioso trabalho da COMDEC e de toda a equipe de governo, que desde janeiro está trabalhando para que Óbidos pudesse atender a todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Integração, para o envio da ajuda humanitária. “Isso mostra a eficiência de todas as nossas equipes que estiveram envolvidas nesse trabalho, e lógico é uma resposta para as milhares de pessoas atingidas pelos desastres naturais nos últimos meses em nosso município. É um momento também de gratidão e agradecemos as defesa civil municipal, estadual e nacional, e ao ministro Helder, que demonstra que está com o município de Óbidos, e mostra muito respeito pelo nosso povo”, ressaltou o prefeito obidense.

Foram destinados ao município obidense 695 cestas básicas, 1.195 kits de higiene pessoal, 695 kits de material de limpeza, e 2.779 dormitórios, totalizando mais de 400 mil reais de investimentos do Ministério da Integração, por meio da Defesa Civil Nacional.

A previsão é de que a entrega dos materiais seja realizado a partir da próxima terça-feira, 13 de junho. As ações serão coordenadas pela COMDEC de Óbidos que realizou nos últimos meses o trabalho de levantamento das famílias atingidas, e desde o período mais rigoroso do inverno está prestando auxílio as vítimas dos desastres naturais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO.