Santarém terá duas procissões na Festa do Corpo de Deus 2017

No dia 15 de junho, quinta-feira, a Igreja celebra a festa de Corpus Christi (Corpo de Deus, na tradução). Neste dia serão realizadas duas procissões na cidade de Santarém, oeste do Pará: uma sairá da Igreja Santa Rita de Cássia, bairro Floresta, e outra da Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, às 17h. Essas procissões também fazem parte das festividades da Paróquia Santíssimo Sacramento.

O vigário episcopal da cidade de Santarém, padre Ademar Ribeiro, destaca que esta festa é de extrema importância para a Igreja. “As procissões são momentos em que nós cristãos manifestamos esse amor que temos pela eucaristia. Eu acredito que caminhar com Jesus nesta oportunidade torna a festa muito significativa. É um dia reservado para adoração, para nós vivenciarmos este compromisso com a eucaristia”, destacou.

Ainda de acordo com o vigário, nestas procissões pretende-se reunir uma grande quantidade de fiéis: “Eu peço que as pessoas reservem esta data, para ser marcante, para se dizer: ‘Jesus eu quero caminhar contigo’, porque ele sempre caminha com você. Que as pessoas convidem o máximo de pessoas para as concentrações e façam esta procissão, que com certeza será de importância significativa para os fiéis e para toda a igreja”.

As duas procissões vão se encontrar na Praça da Igreja Santíssimo Sacramento, onde será realizada uma missa campal presidida pelo bispo diocesano Dom Flávio Giovenale, e concelebrada por diversos padres da Diocese de Santarém.

Trajetos

Igreja Santa Rita de Cássia, bairro Floresta (Rua Maravilha com a Couto Magalhães), seguindo pelas seguintes ruas: Avenida Moaçara, Rodovia Santarém/Curuá-Una, Av. Elinaldo Barbosa, Trav. José Agostinho até à Praça da Igreja Santíssimo Sacramento.

Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, seguindo pelas seguintes ruas: Av. Plácido de Castro, Trav. Frei Ambrósio, Avenida Borges Leal, Travessa José Agostinho até à Praça do Santíssimo.

Festa do Corpo de Deus

O dia de Corpus Christi é quando a Igreja comemora de maneira solene o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É o único dia do ano em que Jesus, na hóstia consagrada, sai às ruas em procissão.

Neste dia os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor se faz presente como alimento na caminhada de cada cristão.

Origem

A celebração da festa de Corpus Christi surgiu na Bélgica, por iniciativa da Freira Juliana de Mont Cornillon, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, na Bélgica.

Esta festa foi instituída pela Igreja Católica em 1264 pelo Papa Urbano IV. Sendo que o Papa Clemente V tornou a celebração da Eucaristia um dever canônico mundial. Com a oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade.

No Brasil, a festa de Corpus Christi chegou com os colonizadores portugueses e espanhóis.

A tradição dos enfeites nas ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana Aguiar