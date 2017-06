São Raimundo goleia e se aproxima da classificação; São Francisco empata fora de casa

Jogando no estádio Colosso do Tapajós, o Pantera venceu o Baré no domingo (11), por 4 a 0.

O primeiro tempo foi mais equilibrado para as duas equipes, mas na etapa final o Pantera mostrou superioridade e fez três gols. Os destaques foram os jogadores Tiago e Bilau que fez a diferença na partida. Ele, que entrou aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Djalma, fez dois gols na partida. Tiago também marcou dois gols na partida: um no primeiro tempo e outro de pênalti, no segundo tempo. Com este resultado, o Pantera fica próximo de conquistar a classificação para a segunda fase da Série D. O time comandado por Lecheva está em primeiro lugar no grupo A2, com 9 pontos. No próximo domingo(18), a equipe poderá confirmar a classificação em primeiro lugar, jogando também em casa, contra Fast-AM.

Leão mantém-se vivo na competição: O São Francisco foi até Boa Vista, capital de Roraima, enfrentar o time do São Raimundo-RR, o xará do seu maior rival. Ficando atrás do placar por duas vezes, a equipe do Leão Santarenos conseguiu arrancar o empate de 2 a 2, com gols Elielton e Roberto.

Na 5ª e última rodada da primeira fase, o time azulino jogará fora de casa, contra o líder do grupo Rio Branco. A partida será realizada no estádio Florestão, na capital do Acre.

RG 15 / O Impacto com informações de DOL