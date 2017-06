Seguro Defeso em debate no Distrito Federal

Representantes de Santarém, Oeste do Pará, integram encontro.

Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas (MOPEBAM), Colônia de Pescadores e Pescadoras, Comissão Pastoral da Pesca (CPP) e Sociedade Para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (SAPOPEMA) participam da rodada de discussões sobre as dificuldades enfrentadas na pesca em todo o país.

O evento promovido pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, está sendo realizado na sede da CONTAG – Centro de estudo sindical rural – núcleo Bandeirantes/Brasília e conta com a participação de órgãos federais: IBGE, Ministério da Agricultura, INSS, Ministério Público do Trabalho, Ibama e IPEA.

Durante os cinco dias de atividades, estão sendo abordados assuntos como: situação do seguro defeso do ponto de vista ambiental, diagnóstico socioeconômico com número de pescadores, indicadores sociais, dados de fraude e denúncias, para a construção de novas estratégias de ações para o futuro.

Para a pesquisadora da SAPOPEMA, Socorro Pena, “O evento vai ajudar na construção de uma proposta para manutenção do Seguro Defeso, como garantia/compensação do papel dos pescadores e pescadoras na conservação do meio ambiente, e consequentemente do estoque pesqueiro” – destaca.

O município de Óbidos, Oeste do Pará, foi representado pela Coordenadora do Movimento Nacional e Sócia da Colônia de Pescadores do município, Josana Pinto que enfatizou a importância do evento nacional para consolidação de políticas públicas que fortaleçam a pesca no Brasil: “Um evento ousado e positivo, afinal não está sendo realizado pelo governo, mas pelos pescadores. Estamos colocando na mesa nossa opinião. Sendo que muitos se preocupam com o seguro, com o pagamento, nós do MPP, discutimos a defesa e garantia do nosso território. Temos que pautar nossas propostas a quem é de direito, e não somente obedecer as regras impostas pelo governo”.

As comunidades tradicionais pesqueiras são responsáveis pelo fornecimento de 70% pescado nacional, e por isso precisam de políticas de manejo adequadas.

O evento está sendo realizado no período de 08 a 12 de Junho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Samela Bonfim/SAPOPEMA