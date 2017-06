Teto da biblioteca da Escola Frei Ambrosio cede e assusta professores e alunos

Ainda bem que foi só um susto. O teto da biblioteca da Escola Frei Ambrósio, localizada na área central da cidade, cedeu na tarde desta segunda-feira (12). Felizmente não desabou, mas causou pânico nos professores e alunos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou a área. Outras salas foram visitadas para verificar a situação em que se encontram. Sargento Riller, do Corpo de Bombeiros, disse que felizmente só houve danos materiais, mas alertou que algumas salas devem ser recuperadas para evitar um problema mais grave.

Fonte: RG 15/O Impacto