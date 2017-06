Aeroporto de Santarém realiza manutenção na pista de pousos e decolagens

Obras de manutenção começam a partir da próxima segunda-feira (19/6)

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA) passará por obras de manutenção a partir da próxima segunda-feira (19/6). Com investimentos de R$ 1,8 milhão, os trabalhos têm caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal paraense.

Para realização dos serviços, a pista – de 2,4 mil metros de comprimento por 45 metros de largura – será interditada entre 7h e 13h até o dia 17/8. Os trabalhos de recuperação do pavimento serão executados em área de 39.300 m².

A Infraero recomenda que passageiros com viagens programadas para o período procurem as companhias aéreas para informações sobre o remanejamento dos voos.

