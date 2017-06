Conclusão do Hospital de Mojui acontecerá até dezembro

Confirmação foi feira pelo secretário de saúde do Estado, Dr. Victor Mateus, ao prefeito Jailson, vereadores, secretária de saúde de Mojuí, Adeliane e diretora da Sespa, Marcela Tolentino.

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira, o prefeito de Mojuí dos Campos, Jailson Alves, recebeu a notícia de que a conclusão do Hospital Municipal do Município de Mojuí dos Campos acontecerá até o final deste ano, inclusive com a aquisição dos equipamentos.

A garantia foi feita pelo próprio Secretário de Saúde do Estado, Dr. Victor Mateus, a Jailson, secretária Adeliane, e aos vereadores Tete e Izailton.

Por telefone, o Prefeito explicou que a conclusão do Hospital vem sendo uma luta constantes de sua administração, e que isso vai resolver os problemas causados aos munícipes, principalmente a dificuldade de se deslocarem até o município de Santarém, distante cerca de 50 quilômetros da sede, para receber tratamento médico.

Hoje, cerca de 30 mil pessoas fazem parte da população do município de Mojuí dos Campos.

