Eraldo Pimentas acompanha ministro Helder na cerimônia de entrega de Kits de ajuda humanitária no Oeste do Pará

Vinte mil kits de ajuda humanitária foram entregues pelo ministro Helder Barbalho a municípios do Oeste do Pará.

No último domingo (11) o deputado estadual Eraldo Pimenta esteve acompanhando o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, em sua visita ao município de Santarém, onde foi realizada a entrega de kits de assistência humanitária a famílias afetadas pelas fortes chuvas nos municípios de Medicilândia, Santarém e Óbidos, localizados na região oeste do Pará. A ação de apoio emergencial atenderá cerca de 20 mil pessoas em um investimento de R$ 2,4 milhões.

“Essas cestas de alimentos, kits de higiene, colchonetes vão diminuir o sofrimento das famílias atingidas pelas fortes chuvas e ventanias que trouxeram grandes transtornos para a região”, afirmou o Ministro, ressaltando que a união de esforços da Defesa Civil Municipal e da Defesa Civil Nacional permitiu que os kits emergenciais chegassem rapidamente à região.

Para o deputado Eraldo Pimenta essa ação é de suma importância para as famílias atingidas pelas fortes chuvas “O ministro Helder, assim como o presidente Temer estão de parabéns por estarem sensíveis as necessidades das famílias e por conta disso estão atendendo os pedidos de ajuda dos municípios mesmo diante da forte crise na qual o Brasil se encontra” disse.

O município de Santarém recebeu 4.148 cestas de alimentos, o mesmo quantitativo de kits de higiene pessoal e de limpeza, cerca de 405 colchões com cobertores, lençóis, fronhas e travesseiros. Em Medicilândia foram entregues cerca de 390 cestas básicas, 571 kits de higiene pessoal, 225 kits de limpeza e 447 colchões. Já Óbidos teve 695 cestas, 1.195 kits de produtos de higiene pessoal, 695 kits de limpeza e 2.779 kits dormitórios.

O apoio emergencial é complementar as ações do estado e dos municípios. “A necessidade existe de forma emergencial, por isso recebemos todos esses kits desde a noite de sábado. E desta forma agradeço a agilidade do Ministério, através do ministro Helder, que antecipou sua agenda para uma manhã de domingo, justamente para dar esta celeridade”, disse o prefeito da cidade, Nélio Aguiar.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações do Ministério da Integração