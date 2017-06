Prefeitura firma parceria com Senai para manutenção de veículos da Secretaria de Agricultura

A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) firmou nesta terça-feira (13), uma importante parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em forma de um termo de cooperação mútua entre as duas instituições. Em Santarém o Senai possui mais de 40 anos de formação profissionalizante a jovens e adultos nas mais diversas áreas do mercado, além de prestar apoio técnico e social a renomadas instituições, como o Corpo de Bombeiros Militar.

O gerente do Senai Santarém, Peter Rasera, explicou que além de cursos voltados às boas praticas da manipulação de alimentos, de informática e têxtil e vestuário, a unidade possui cursos em automotiva e eletroeletrônica com a mesma qualidade dos grandes centros. “O Senai sempre investe em parceiros e hoje estamos firmando uma parceria de bons serviços entre Senai e Semap para formalizarmos mais as ações não só de responsabilidade sócio ambiental e ações que possam somar para o município como as que possam somar para os nossos alunos”, enfatizou o gerente após citar que para os estudantes da instituição esta parceria possibilitará um complemento de aprendizado.

O secretário Municipal de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, explicou que a parceria foi firmada junto a gerencia do órgão em Santarém e possibilitara a prestação de serviços de manutenção nos equipamentos da Semap. “Uma das preocupações do prefeito Nélio é prestar um bom serviço a população e estamos sempre buscando parcerias neste sentido. Eu acredito que o Senai irá contribuir muito com a municipalidade assim como também vamos estar contribuindo com e Senai. Hoje temos parceria com a Emater, Incra e com a Ufopa, associações, cooperativas e que consideramos parceiros importantes para o desenvolvimento”.

PREFEITURA OFERTA CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) prossegue com o Curso de Capacitação/Redação oficial (Atas, declarações, memorandos, ofícios e relatórios) nas dependências do Infocentro da Biblioteca Pública Municipal. O público-alvo, o total de 10 servidores de diferentes secretarias municipais. “Com carga horária de 15 horas, o curso ofertado visa, os objetivos, utilizar conhecimentos gramaticais da Língua Portuguesa para elaboração de documentos oficiais, identificar as estruturas gramaticais para a compreensão dos diferentes documentos oficiais, redigir os documentos necessários à rotina das secretarias e caracterizar os tipos de texto, identificando a sua temática/estrutural, bem como as particularidades da comunicação administrativa e oficial”, disse um dos facilitadores da Capacitação, o servidor da Semc, Alan Cleyton da Silva.

“O conteúdo programático nos dois primeiros dias repassado aos servidores estão: avaliação diagnóstica, o que é redação oficial? impessoalidade, linguagem de Atos/ oficiais, formalidade/ padronização, concisão/clareza, problemas gerais da norma culta, comunicação oficiais, pronomes de tratamento, concordância com os pronomes de tratamento, identificação do signatário, padrão ofício e formas de diagramação”, especificou o facilitador.

Para o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura/Coordenadoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano(CHDU), Pablo Rêgo, “a capacitação é necessária, quanto a finalidade de aprimorar e facilitar o atendimento do serviço ao público interno e externo, entre as secretarias e aos munícipes”, destacou.

A capacitação encerrará na próxima sexta-feira (16), das 08 às 11 horas, e conta com a contribuição da facilitadora, a servidora da Semc, Jussara Almeida.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS