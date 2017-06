Vereador diz que Santarém não pode arcar com serviços que são competência do Estado

Alaércio DrogaMil participou de coletiva que tratou da saúde pública em Santarém

Aconteceu na tarde de segunda-feira (12/06), no auditório do CIAM, uma coletiva para tratar a problemática que é a saúde pública do município. Estavam presentes o vereador Alaércio DrogaMil; além de seus pares, o prefeito Nélio Aguiar e seu vice José Maria Tapajós; o secretário de saúde Edson Filho e demais autoridades.

O objetivo da coletiva é suprimir os problemas diários que o Hospital Municipal (HMS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) vêm enfrentando, como a super lotação; demora nos atendimentos; falta de equipamentos e medicação, entre outros. Hoje, o HMS não atende somente Santarém, mas sim todos os municípios vizinhos, fazendo com que esse problema seja diário. O prefeito Nélio Aguiar propõe um Projeto de Lei com um novo modelo de gestão por Organização Social (OS) dos serviços de saúde em Santarém. “Não podemos arcar com serviços que são da competência do Estado, a parte de hemodiálise ocupa cerca de 40 leitos do HMS por falta de vaga no centro de nefrologia, hoje passamos por dificuldades em fazer o serviço de urgência e emergência, se caso o Estado precise a Prefeitura cede o local para a construção ou ampliação do serviço, isso já ajudaria a ‘desafogar’ o HMS”, falou Nélio.

O parlamentar mostrou, também, sua preocupação com essa problemática, pois mais de 40% da lotação do HMS são oriundos de outros municípios e sempre com atendimentos de média e alta complexidade. “Fico preocupado não só com a população santarena, mas também com todos que saem de seus municípios em busca de um tratamento melhor. Vim participar da coletiva para avaliar a demanda e poder me posicionar como um representante do povo sobre o assunto”, relatou DrogaMil.

Para finalizar, Alaércio informou que irá unir forças com o Poder Executivo, para a melhoria da saúde dos munícipes que buscam por atendimentos dignos e satisfatórios nos hospitais de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo-