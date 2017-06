XXX Festival do Jaraqui celebra a piracema do peixe símbolo de Óbidos

Tradicional festival foi realizado no centro comercial da cidade às margens do rio Amazonas.

O festival do Jaraqui que celebra a piracema do peixe símbolo de Óbidos, no oeste do Pará, chegou em 2017 a sua 30ª edição. O evento realizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), iniciou na última sexta-feira (9), com uma seresta na quadra do Museu Integrado de Óbidos. No sábado, foi realizado o tradicional baile na sede da Assembleia Recreativa Pauxis (ARP). A programação encerrou no domingo com a apresentação de diversos artistas locais e regionais, no palco montado na Praça José Veríssimo, no centro comercial.

Um excelente público acompanhou a programação realizada às margens da parte mais estreita e profunda do rio Amazonas, local de grande fartura do peixe nesta época do ano. Na praça de alimentação montada ao ar livre, os frequentadores puderam degustar variados pratos feitos a partir do jaraqui, uma especialidade da culinária obidense. O mais tradicional deles, o jaraqui no tucupi.

Entre as novidades da edição deste ano do festival, está a diversidade das atrações que passaram pelo palco de apresentações, representando diferentes segmentos da cultura local e regional, como: Banda Lazer de Óbidos, Eduardo Dias e Grupo Carimbatuque de Santarém, e o grupo de toadas Tamurás de Juruti, que encerrou o evento.

O ponto alto do festival foi a escolha da rainha. As candidatas trajadas com fantasias que faziam referência a pesca do jaraqui e as lendas locais, representaram três educandários da cidade. A grande vencedora foi a candidata Joice de Sousa, representante da escola Felipe Patroni.

Finalidade

Além de movimentar a cultura obidense, o evento destina os recursos arrecadados para a manutenção do museu de Óbidos, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura e Turismo; Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura para a realização do festival. “O festival do jaraqui além de ter esse objetivo de ajudar na manutenção do museu, gera renda para a nossa cidade que recebe visitantes atraídos por essa bela festa. Fica aqui o nosso compromisso de ajudar a ACOB a melhorar cada vez mais esse festival”, disse Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário municipal de cultura e Turismo.

Acompanhado da primeira-dama Antonieta Barros, o prefeito Chico Alfaia, prestigiou a programação durante os três dias, e parabenizou o empenho de todos os envolvidos na realização do festival do jaraqui. “Essa é sem dúvida uma das grandes festas que o obidense faz questão de prestigiar. Por isso, demos total apoio a ACOB para que o festival do jaraqui fosse realizado com grande estilo na sua trigésima edição. É lógico que é sempre preciso aprimorar, mas tivemos mudanças boas, programação bem variada, e a participação maciça da nossa população como de costume”, ressaltou Chico Alfaia.

O presidente da ACOB, Ronaldo Brasiliense, intitulou o festival como o resgate da cultura local, que deixará legados para a população obidense. “Hoje o que acontece aqui é o resgate de uma cultura. Cultura essa que ficará para posteridade. Óbidos é uma cidade maravilhosa, os índices sociais apontam isso, não temos moradores de rua, crianças trabalhando nas esquinas, entre outros problemas sociais gritantes das grandes cidades. Por isso devemos mostrar a nossa cultura para essa nova geração, que será responsável pela manutenção dessa manifestação, que certamente no futuro irá colaborar em escala maior, com o desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou o presidente da ACOB.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO