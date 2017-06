Faculdade da Amazônia oferece nova graduação

MEC autorizou, nesta segunda-feira (12), a implementação do curso de Nutrição na Instituição.

A UNAMA – Faculdade da Amazônia, agora conta com mais uma graduação em seu repertório de cursos. Na última segunda-feira (12), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a portaria n° 579 do Ministério da Educação (MEC), que autoriza a Instituição a implementar o Bacharelado em Nutrição. O curso oferecerá 240 vagas.

No Oeste do Pará, a UNAMA ganha destaque por ser primeira Instituição de Ensino Superior (IES) a disponibilizar este curso. “Entendendo a importância de contribuir com a educação em Santarém, a Faculdade da Amazônia vem proporcionar a qualificação profissional de toda região com o novo curso. Atualmente, possuímos cursos nas áreas das humanas, exatas, negócios e de saúde, e com certeza o curso de Nutrição só vem agregar ainda mais valor para nossa Instituição”, destaca a diretora da Faculdade, Deliana Santos.

A IES oferta cursos de graduação e pós-graduação. Desde 2014, faz parte do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, presente em 12 estados. Outras informações no telefone (93) 3523.5088 ou no endereço Rua Rosa Vermelha, 335, bairro Aeroporto Velho – Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota