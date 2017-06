Mojuí dos Campos se prepara para 9º Festa da Integração Nordestina

Show musicais, apresentações culturais, artísticas e a famosa buchada de bode faz parte do tempero na Integração Nordestina.

O evento será de 6 a 8 de julho, no Campo Nogueirão. Além das atrações regionais, a Festa vai trazer o humorista Matheus Ceará, e a banda de forró Fulô do Mandacaru, atração Nacional.

O município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, realiza nos dias 6, 7 e 8 de julho a 9ª edição da Festa da Integração Nordestina.

Pelo telefone, o prefeito Jailson Alves disse que o evento tem como proposta o resgate e a valorização da cultura e das pessoas naturais da região Nordeste, que vieram ao Pará e que até hoje contribuem para o desenvolvimento da região. Para este ano, a Prefeitura vai colocar ao público inúmeras atrações, regionais e nacionais, que já estão confirmadas e devem fazer a alegria do público.

No local são construídas barracas onde são vendidas comidas típicas do Nordeste, como a buchada de bode, galinha caipira, entre outros pratos. Produtos como farinha de mandioca, tucupi e tapioca também são vendidos durante o período do evento.

A 8ª Festa da Integração Nordestina é coordenada pela Prefeitura de Mojuí dos Campos e conta com o apoio e participação de cerca 20 comunidades da região.

A expectativa dos organizadores é que este ano a evento receba cerca de 50 mil visitantes vindos de todas as regiões do Pará, e até do Brasil, pois a Festa da Integração Nordestina já é tradicional na região.

COMO CHEGAR: O acesso ao município de Mojuí dos Campos se dá através da PA-431 (Santarém/Curuá-Una), totalmente pavimentada e sinalizada. A rodovia estadual tem dois trechos: o primeiro inicia na comunidade de São José, no trevo localizado no km 20 da Rodovia Santarém/Cuiabá (BR-163), seguindo 14 quilômetros. O segundo trecho inicia na comunidade Santa Rosa, no trevo situado no km 32 da Rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370), percorrendo 10 quilômetros até o centro da cidade.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC