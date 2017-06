Susipe confirma fuga de 48 presos em Penitenciária de Belém

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) atualizou para 48 o número de presos foragidos após a fuga em massa ocorrida no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPPI), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no nordeste do Pará, na madrugada de domingo (11). A Susipe também divulgou as fotos dos foragidos e convoca a população a repassar anonimamente informações sobre o paradeiro dos detentos.

Inicialmente, a Susipe havia confirmado que detentos serraram as barras das grades das celas e 29 deles tiveram acesso ao solário, mas após a recontagem, foi confirmada a fuga de 48 presos da unidade. Dois deles morreram durante a fuga em troca de tiros com os policiais: Diego Ferreira Mendes e Almir Souza da Silva teriam sido baleados em confronto com o Batalhão de Policiamento Penitenciário. Nas celas, após a recontagem, a polícia encontrou cápsulas de munição ponto 40 e ponto 380.

De acordo com a Superintendência, os presos estavam armados e contaram com apoio de pessoas do lado de fora para a fuga. A corregedoria da Susipe vai abrir uma sindicância para apurar detalhes de como ocorreu a fuga.

Fonte: OrmNews