TCU reunirá governadores e ministros em Belém para discutir desenvolvimento da região Norte

Com o objetivo de contribuir para o planejamento das ações dos governos federal e estaduais e para o desenvolvimento sustentável da Região Norte, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizará o evento Diálogo Público – Amazônia Sustentável: Desafios Para o Desenvolvimento Socioeconômico, em 22 de junho, no auditório do Banco da Amazônia, em Belém, no Pará.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas no Portal TCU utilizando o código: DPAM2017. Durante a programação, cinco painéis vão debater os desafios locais e as potencialidades e entraves para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, considerando aspectos como inclusão social e distribuição de renda.

O primeiro painel tem como tema “O Desafio de Desenvolver a Amazônia com Sustentabilidade”. Os participantes examinarão alternativas para a interiorização do desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais.

Em seguida, o painel “Financiamento ao Desenvolvimento Regional e Visão Integrada dos Órgãos em prol do Crescimento Sustentável” debaterá formas de desenvolvimento econômico e social intrarregional, de maneira sustentável e continuada, garantias de novos negócios, captação de recursos.

O desenvolvimento das cadeias produtivas locais, a partir do aproveitamento das características intrínsecas da Região Amazônica, será o assunto do painel “Marca Amazônia e a Geração de Renda”.

A “Regularização Fundiária e seus Reflexos no Desenvolvimento Sustentável”, tema do painel quatro, discutirá formas de garantir a regularização da terra ao pequeno e médio produtor para que obtenham acesso às políticas públicas.

O último painel será “Desafios e Soluções factíveis para o Desenvolvimento da Região Norte”, que debaterá as possibilidades efetivas de implementação dos planos regionais de desenvolvimento.

Está em andamento no TCU o relatório sistêmico sobre o tema desenvolvimento com recorte na Região Norte (conhecido como Fisc Norte). A região apresenta indicadores de desenvolvimento socioeconômico inferiores à média nacional. Nesse sentido, a temática do desenvolvimento regional tem grande relevância para o controle externo na medida em que a Constituição Federal elencou como um dos objetivos fundamentais da República a redução das desigualdades sociais e regionais.

Fonte: RG 15/O Impacto e TCU