Tragédia – Incêndio em prédio de 27 andares de Londres deixa vários mortos

Ainda não há confirmação do número de mortos no prédio. Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas. Quase 200 bombeiros lutavam contra as chamas na manhã desta quarta-feira.

Um pouco antes, Dany Cotton, a comandante dos bombeiros de Londres, afirmou o incêndio deixou “vários mortos”, mas disse que não tinha condições de confirmar o número exato. As autoridades não determinaram até o momento a origem do incêndio.

Testemunhas da tragédia afirmaram que viram pessoas caindo ou saltando da torre residencial de 120 apartamentos e ao menos um morador agitando um lençol branco em um dos andares do edifício. “Escutei gritos de todos os lados e vi pessoas pulando pelas janelas. As chamas devoravam a torre. Um horror”, contou à AFP Khadejah Miller, que mora em um edifício próximo e que foi esvaziado pelas autoridades por medida de precaução.

A torre estava praticamente destruída na manhã desta quarta-feira e os bombeiros temem o desabamento. Cotton declarou que o edifício estava estabilizado, mas uma equipe de engenheiros foi enviada para inspecionar as fundações.

A Grenfell Tower foi construída em 1974 na área norte de Kensignton, perto do famoso bairro de Notting Hill. Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas, anunciaram as autoridades. O incêndio foi declarado à meia-noite. Quase 200 bombeiros lutavam contra as chamas na manhã desta quarta-feira. “Os bombeiros avançaram até o 20º andar e conseguiram retirar muitos moradores”, disse a chefe dos bombeiros.

‘Várias pessoas não conseguiram sair’

“Estavam presos. Não conseguiam descer, especialmente dos andares superiores (…) as pessoas ficaram queimadas”, disse um homem identificado como Daniel à rádio BBC. “Eu vi com meus próprios olhos. E vi pessoas saltando”, completou.

Hanan Wahabi, de 39 anos, disse à AFP que escapou com o marido, o filho de 16 anos e a filha de 8, mas teme por seu irmão e sua família que moram no 21º andar. “A última vez que o vi estava na janela, com a sua mulher e os filhos”, afirmou no centro comunitário Rugby Portobello. “Não soube de mais nada sobre eles desde então, o telefone não funciona, a linha fixa também não. Isso foi às 2h” (22h de Brasília, terça-feira), completou.