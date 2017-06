Coluna Impacto Ed. 1150

AEROPORTO DE SANTARÉM

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, passará por obras de manutenção a partir de segunda-feira (19/6). Com investimentos de R$ 1,8 milhão, os trabalhos têm caráter preventivo e o objetivo de manter os níveis de segurança das operações no terminal paraense. Para realização dos serviços, a pista – de 2,4 mil metros de comprimento por 45 metros de largura – será interditada entre 7h e 13h até o dia 17/8. Os trabalhos de recuperação do pavimento serão executados em área de 39.300 m². A Infraero recomenda que passageiros com viagens programadas para o período procurem as companhias aéreas para informações sobre o remanejamento dos voos.

PROCESSO SELETIVO

O vereador Sílvio Amorim (PSL), em contato com a coluna, falou sobre o processo seletivo realizado pelo Governo do Estado para o cargo de professor. Amorim foi informado que os classificados não conseguem ser chamados e lamentou a situação. O Vereador questiona o problema destacando que algumas regiões ficam sem professor porque o profissional não assume seu cargo enquanto outros permanecem na espera da convocação. Solicitou compreensão do Estado para que resolva o quanto antes essa demanda.

FEIRÃO DO NOME LIMPO

A Prefeitura de Santarém realiza o 6º Feirão do Nome Limpo, coordenado pelo Procon Municipal, visando uma aproximação entre o consumidor inadimplente e o fornecedor do crédito para que ambos possam encontrar a melhor forma de negociar a dívida. A negociação será no período de 26 de junho a 7 de julho. O cadastramento dos consumidores interessados iniciou no dia 5 de junho e segue até o dia 23 de junho diretamente na sede do Procon, que está funcionando no prédio do Centro de Atendimento ao Empreendedor Cidadão (Caec), localizado na Avenida Sérgio Henn. As empresas que já confirmaram participação são: Celpa, Vivo, Luar Móveis, Baratotal Motos, Supermercado Baratotal, Armazém Paraíba, Banco do Brasil; Banco Itaú e Banpará. Caso algum fornecedor ainda tenha interesse, pode entrar em contato com o Procon Municipal até esta sexta-feira (16) pelo email: proconstm@yahoo.com.br.

MOSTRANDO TRABALHO

A prefeitura de Curuá, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem à frente o dinâmico Xuxa do PT (foto), concluiu e reforma de mais de 150 metros da ponte na Comunidade de Cucui. Essa Ponte é o único meio de acesso para a Escola Menino Jesus, da Comunidade Ribeirinha.

PROJETO CLUBE DAS QUINTAS

O público cada vez mais fiel ao Projeto Clube das Quintas, organizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) é convidado a prestigiar, o repertório diversificado no gênero chorinho e samba nacionais e versões regionalizadas. “Ontem, quinta-feira, o grupo Regional Mocorongo apresentou músicas instrumentais das versões dos artistas, o saudoso Cazuza, Faz parte do meu Show e de Djavan, Flor de Lis e outras”, informou o secretário municipal de cultura, Luís Alberto Figueira. E o convite continua da campanha Leve a sua cadeira dobrável ao público. Sempre na proposta de tornar a Praça do Mirante do Tapajós no lugar aconchegante e promotor de laços de amizade.

POSTO DO INSS

Com o objetivo de atender até 60 segurados por dia, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai implantar um posto da agência do órgão no prédio da Estação Cidadania em Santarém (foto). O termo de cooperação foi assinado na terça-feira (13) entre a Secretaria de Administração do Pará (Sead) e a gerência executiva do INSS. O documento tem validade de três anos.

RETOQUES

Após o período de recuperação da saúde por ter passado por uma cirurgia, o vereador Ronan Liberal Jr. (foto) participou na quarta-feira do “I Fórum e Workshop Farmacêutico do Oeste do Pará”, na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), que debateu o uso racional e o descarte de medicamentos no contexto amazônico. Ronan enfatizou a relevância da temática, e adiantou que apresentará um projeto de lei com o objetivo de trabalhar o destino adequado de remédios inapropriados para consumo. * Prefeito Nélio Aguiar, durante um café da manhã com a imprensa, ontem, quinta-feira, no Restaurante Piracaia, anunciou oficialmente a programação do aniversário de Santarém. * Secretário de Infraestrutura (Seminfra), Daniel Simões, apresentou na manhã de quinta-feira (14) o Projeto de Muro de contenção na Orla de Santarém, durante uma reunião com o Conselho de autoridade Portuária do porto de Santarém. No encontro, foram destacadas as metas do Projeto, que são três: Muro de Contenção, Píeres e Casas de Bomba. O valor total do investimento será de R$ 75.431.982,85. * O recebimento de denúncias por conta da demora, ou não fornecimento dos medicamentos a pacientes pelas secretarias de Saúde dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos levaram a 8ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Santarém a emitir recomendação para que a prescrição seja feita pelo nome dos fármacos (substâncias químicas que compõem o medicamento), evitando nomes comerciais. * A primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa encerrou no dia 31 de maio, mas os criadores têm até o dia 16 de junho para confirmar a imunização do rebanho junto a Adepará.