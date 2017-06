Comitiva de secretários estaduais visita Santarém

O vereador Alaércio DrogaMil, acompanhou durante toda quarta-feira, 14/06, a comitiva de Governo do Estado em algumas visitas estratégicas em Santarém e nos municípios de Mojui dos Campos e Belterra. Faziam parte da comitiva: a Secretária Extraordinária de Estado dos Municípios Sustentáveis, Izabela Jatene; o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, Olavo das Neves; a Secretária de Administração, Alice Viana; a Secretária de Gestão Estratégica, Noêmia Jacob; o presidente da Fundação Pro Paz, Jorge Bittencourt; o Secretário de Meio Ambiente, Luiz Fernandes Rocha; o Secretário de Integração de Políticas Sociais, Heitor Pinheiro e Valdemir Monteiro, do DETRAN.

Alaércio e os demais secretários começaram suas visitas no 4° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santarém, onde foram recebidos pelos alunos que participam do Escola da Vida, hoje o programa conta com cerca de 160 crianças que aprendem noções básicas dos serviços realizados pelo grupamento, orientações de cidadania e atividades de esporte e lazer. O parlamentar avaliou como positiva a visita dos secretários, “Os municípios e seus co- irmãos, Mojui dos Campos e Belterra, puderam conhecer de perto os projetos que devem ser implantados nessas sedes, além de firmar acordos e algumas parcerias que ajudaram o governo a conhecer suas reais necessidades”, relatou DrogaMil.

Em Mojui dos Campos, a comitiva foi recebida pelo Prefeito Jailson, seus secretários municipais e alguns vereadores. O município fechou acordos e firmou parceria com o governo, além de reivindicar algumas solicitações que já são antigas, como a reforma da Escola Estadual Fernando Guilhon e seu ginásio esportivo, o asfaltamento de vias que interligam a cidade e que vão melhorar a trafegabilidade e uma estrutura para a Unidade Integrada de Polícia (UIPP) que atende o município. Na ocasião a secretária Izabela Jatene, confirmou que Santarém será a primeira região a ter implantando o centro Regional de Governo do Estado, que será uma ponte para esses municípios estabelecerem um contato mais próximo com governo estadual. Belterra também foi beneficiada pela visita dos secretários, Dr. Macedo mostrou a realidade do hospital do município e pediu a ajuda do governo para investir em alguns projetos municipais.

A comitiva encerrou seu ciclo de visitas, na Escola Tecnológica de Santarém. De acordo com direta da escola, as aulas devem começar na próxima segunda- feira, 19/06, com cerca de 120 vagas para cursos que são de formação Inicial e Continuada. “A escola tecnológica é um marco para Santarém e região, ela só veio somar e trazer melhorias para nossa sociedade” finalizou o vereador.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo