Deputado fiscaliza obras na BR 163

Ao longo da BR 163, equipes fazem troca de placas de sinalização, pinturas e colocam o famoso “olho de gato”. Aos poucos a estrada ganha reforço para garantir segurança a quem trafega por ela.

O serviço vem sendo acompanhado de perto por pessoas que moram ao longo da rodovia e, também, pelo deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA), que esteve na última quarta-feira, 14, juntamente com o representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o engenheiro responsável pela obra, fiscalizando a obra.

Chapadinha foi quem intermediou, junto ao diretor geral do DNIT, Valter Casemiro, a sinalização imediata da estrada. A que existia estava em situação crítica, causando insegurança, tanto às pessoas que moram ao longo da rodovia, quanto as que passam, principalmente no trecho Santarém/Belterra.

Antes de ser iniciado o serviço, o pedreiro Máximo Costa Ferreira perdeu um amigo, vítima de trânsito. A falta de sinalização preocupava e exigia atenção redobrada, principalmente porque, quase todos os dias, ele deixa a cidade de Santarém rumo ao Km 43, de motocicleta. Agora, ele já começa a percorrer a BR com mais tranquilidade e vive a expectativa de seguir pelo trecho todo sinalizado.

O analista de infraestrutura de transporte do DNIT, Ygor Netto, confirma que a sinalização começou há pouco mais de um mês, no Km 98. Algumas dificuldades foram enfrentadas por conta das chuvas, mas a previsão é que em 30 dias o serviço chegue até o cais do Porto de Santarém, onde será finalizado.

O trabalho é feito por meio do Programa BR Legal e os investimentos são de R$ 2 milhões. “Estamos implantando e padronizando a sinalização de maneira que ela reduza os índices de acidentes, e que ofereça melhor visualização para os usuários da via” disse Netto. A durabilidade da pintura que está sendo feita na estrada é de dois anos.

Para o deputado Chapadinha a partir do trabalho realizado, a expectativa é que as pessoas possam viver com mais segurança no trânsito, uma vez que em locais onde há grande movimentação, como escolas, por exemplo, serão colocadas faixas de pedestres. Outro serviço contemplado se refere a sinalização de acostamento. “Nós cobramos e fomos atendidos, mas isso ainda não basta. Vamos continuar batendo na porta do DNIT, porque queremos que o governo dê atenção para os problemas de buracos que, também, é outro agravante para os acidentes na estrada”, finalizou Chapadinha.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom