Eduardo Fonseca Ed. 1150

VISITAS ILUSTRES, DE REPENTE!

Na primeira sessão do Legislativo Municipal, nesta semana, alguns edis usaram da tribuna para elogiar a atitude do governador Simão Jatene que veio a Santarém inaugurar a Escola Técnica ou Centro Tecnológico de Santarém, que há muito estava paralisada aguardando o momento certo para a inauguração, ou seja, com isso já está dando o pontapé para o ano eleitoral que se avizinha, pois já estamos no meio do ano que antecede o ano da eleição para Governador e deputados, estadual e federal. Esqueceram rápido o descaso de quase oito anos.

A pensar que pode esses tempos todo “as grandes obras” prometidas pelo governo do Estado ficou na promessa de concluir: O Centro Tecnológico, o Estádio – Colosso do Tapajós, Centro de Convenções, além do Ginásio no antigo campo do América. E nada! Mesmo assim, foi um cair de elogios, mesmo depois da confusão da semana passada com o representante do governo aqui, Olavo Neves. Mas de repente!

O palanque já está armado. Porque logo no dia seguinte chega aqui, Santarém recebe outra visita inesperada. O Ministro da Integração Nacional, candidato, carimbado, para disputar o governo do estado do Pará, pela segunda vez (se a Justiça deixar), veio, fazer entrega de materiais para os ribeirinhos. Logo agora, que já começaram a baixar os níveis das águas, superaram quase toda as dificuldades causadas pelas intempéries do inverno amazônico. Mas a miséria, o sofrimento dos outros, sempre tem vez, nessas empreitadas, para serem simpáticos com o eleitor e os partidos políticos começam a olhar mais para o calendário eleitoral.

Mas ao lado disso o povo está sofrendo com o agora declarado racionamento no fornecimento de água para os sofridos consumidores santarenos que pagam as contas e não recebem pelo que pagam. Há mais de cinquenta anos Santarém sofre a questão do abastecimento de água em suas torneiras. Esta questão do abastecimento de água em Santarém tem servido de bandeira política para muita gente que já ocupou cargo no Legislativo e Executivo e alguns ainda ocupam. E mesmo assim, renovaram a concessão para a COSANPA e está aí o resultado, entra diretor, sai diretor e só vão se “queimar” e saem, porque para o povo nada de resultado.

E notem dois pontos importantes. A nota do racionamento saiu na terça feira, mas o diretor local já sabia e se calou no dia que o Governador estava aqui, mas a população já estava sofrendo, principalmente a do bairro do Santíssimo, Interventoria e mais seis outros bairros da Cidade. Hoje mesmo (14.06) por volta das 06:00 horas vi um senhor com um carinho de mão e quatro baldes, ali na Ismael Araújo com a Dom Amando. Aí eu lembrei do tempo que eu ia buscar água, no “cambão”, por volta das cinco horas, na torneira pública, algumas existente nas esquinas, geralmente, não tinha, a salvação era na estação da Panair do Brasil, onde hoje é a antiga Embratel. Ou na torneira do Vicente Silva, na Pe. João com a 24 de Outubro, às vezes, na Bomba do SAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) próximo, onde hoje é o Mercado Modelo. Senão só restava uma alternativa, o Rio Tapajós, naquela época não havia a Av. Tapajós, era um longo areal. E só apostava até com os demais colegas, quem aquentava mais tempo sem arriar, até a Pres. Vargas, com a Moraes sarmento, como no meu caso.

E outro fato que é mais lamentável. Santarém sofreu racionamento de energia elétrica no governo do Tucano, até chegar o linhão depois de muita luta e ações de entidades, principalmente, a Associação Comercial de Santarém, com o saudoso Milson Pereira (in memória).

E com a água? Não cabe fazer a mesma coisa? Agora, mesmo Santarém, tendo dois grandes rios, o maior rio do mundo em volume de água que passa em sua frente. Ter todo o seu território, cortado por igarapés, dos mais diversos. Olho d’água, nascentes de igarapés e etc… pois até na frente da Matriz tem um, na Praça Monsenhor José Gregório tem um olho d!água. Não se sabe a responsabilidade se é da COSANPA ou da PREFEITURA, o certo é que o bueiro fedorento está na frente da Catedral, cartão de visita e postal de Santarém, há mais de dois meses. Será que ainda não tomaram conhecimento, nesse quase seis meses de governo? Será que até o dia do Círio da nossa Padroeira, já decidiram de quem é a responsabilidade? E, por conseguinte já providenciaram o enxugamento do bueiro? Ou será que o Ministério Público tem que intervir, como vem fazendo nos outros descasos existentes em Santarém?

Enquanto isso se arrasta o governo do Estado que pretende vencer as eleições aqui no desprezado terceiro colégio eleitoral, mesmo assim, não tem poço, equipamentos, investimentos que não são feitos ao longo dos anos, e vão empurrando goela abaixo da população.

Mais aí vem novo ano eleitoral. Que o povo não se iluda mais um a vez com falsas propagandas, e falsas lideranças. Quem já teve oportunidade de fazer e não fez. Troque, caro leitor e eleitor. Não lhes dê nova oportunidade. Política é mandato não é emprego! /////////// E agora a terceirização da saúde, como vai ficar? Os concursados já pensaram nisso? A população, coitada não será nem consultada! ////////// Nesta sexta Feira, dia 16, tem Baile de saudade com a Banda Stillus, Delson e Caetano, com a participação especial da cantora Lícia Mara, a partir das 23 horas, no Fluminense.