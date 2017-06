Polícia flagra plantação de maconha em Rurópolis

Plantação com cerca de 1000 pés da erva foi destruída após o flagrante.

Durante operação, a Polícia Militar do Pará estourou uma plantação de maconha no município de Rurópolis, sudoeste paraense. Cinco pessoas que estavam no local foram conduzidos à delegacia.

De acordo com a PM, o flagrante ocorreu por volta das 16h desta quarta-feira (14), em um terreno localizado em uma estrada vicinal do distrito de Divinópolis, a cerca de 2,5 quilômetros da BR-230.

A polícia chegou ao local depois de receber denúncia anônima. Para manter a plantação, os criminosos se utilizaram de um grande aparato tecnológico.

“O grupo se utilizou de um gerador de energia, bomba d’água e uma mangueira que levava água até a plantação, uma distância de aproximadamente 1.500 metros de distância atravessando a vicinal onde a mesma foi enterrada, dificultando a localização”, informou a PM.

Na operação, participaram militares do serviço reservado e do 117° PPD de Divinópolis, todos pertencentes a 17ª CIPM.

Fonte: DOL, com informações da Polícia Militar