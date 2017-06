Projeto do muro de contenção na orla de Santarém é apresentado para o Conselho de Autoridade Portuária de Santarém

O Secretário Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Daniel Simões, apresentou na manhã de quarta-feira (14) o Projeto de Muro de contenção na Orla de Santarém, durante uma reunião com o Conselho de autoridade Portuária do porto de Santarém.

No encontro, foram destacadas as metas do Projeto, que são três: Muro de Contenção (1.640m, Trav. Augusto Montenegro até Bosque Vera Paz); Píeres (06 unidades ao longo do muro de contenção) e Casas de Bomba (02 unidades, Trav. Augusto Montenegro e Trav. 2 de Junho). O valor total do investimento será de R$ 75.431.982,85.

Estiveram presentes na reunião, representantes da Secretaria de Portos, Secretaria da Receita Federal, dos trabalhadores portuários e da Federação Nacional dos Portuários. Durante o encontro, foram destacadas informações sobre o processo de embarque de carga viva do Porto de Santarém, sobre o processo de reforço da estrutura do píer para aumento de capacidade das embarcações atracadas no porto e sobre o ordenamento e fiscalização das embarcações.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS