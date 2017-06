Buracos na Avenida Cuiabá ameaçam vidas de pessoas

Veículos disputam pequeno espaço para não caírem nos buracos, em frente ao banco do Brasil

A cada dia que passa o trânsito em Santarém vem crescendo de maneira significativa, e com esse crescimento, podemos notar que estão acontecendo muitos acidentes, alguns com vítimas fatais. Um dos locais que mais acontece acidente em Santarém é a Rodovia/Avenida Cuiabá, quase que diariamente.

Nossa reportagem ao passar pela Avenida Cuiabá, verificou as péssimas condições em alguns trechos da via. Principalmente no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, onde existe um sinal de três tempos e, nesse ponto foram notados alguns buracos que se localizam precisamente debaixo do semáforo, que para o motorista desavisado significa um grande risco de acidente, podendo comprometer o veículo e colocando em perigo a vida de pessoas, devido o elemento surpresa.

Os veículos obviamente devem passar bem devagar para não ter peças quebradas, bem como causar congestionamento no trânsito, após um acidente.

Outro trecho que chama muito atenção da população está na encosta da Rodovia, às proximidades da agência do Bradesco. Um problema que não é novo, sempre existiu esse buraco e causa transtornos à população. Podemos observar que se trata de um grande buraco cheio de lama, água parada que pode até mesmo propiciar focos de mosquito da dengue. O pior que até o pedestre passa com muita dificuldade por esse local, sem falar que os ciclistas também são prejudicados, pois como não existe a calçada ou acostamento, eles são obrigados a entrar para o meio da pista, tendo que se desviar de carros. Existe também o transtorno dos carros que são impossibilitados quando precisam estacionar nesse local.

Também nossa reportagem detectou outra situação de perigo, entre o viaduto e o Terminal Rodoviário, onde existem alguns buracos nas bordas da pista, que podem causar acidentes. Podemos citar como exemplo, dias atrás, onde uma carreta ao desviar de um buraco nesse trecho, acabou batendo em um ciclista. A sorte foi que o ciclista caiu para o lado da calçada, pois se estivesse caído para o lado da pista, certamente teria sido esmagado pela carreta. Mas essa situação é só uma entre muitas outras desagradáveis que acontecem por ali.

Por conta disso, pedimos a atenção das autoridades competentes, pedimos ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, que mesmo se não de competência do Município a manutenção da Rodovia, que ele possa olhar com bastante carinho para esse grave problema dessa via, que é considerada uma das mais movimentadas de nossa cidade.

TRECHO URBANO DA BR 163 PODERÁ SER CEDIDO PARA A FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: Como sempre tem feito quando cumpre agenda enquanto representante do Executivo Municipal, o vereador Henderson Pinto (DEM) relatou à nossa reportagem, a visita que fez a Belém na semana passada, acompanhado da também democrata Maria José Maia e do prefeito Nélio Aguiar. Vários reivindicações foram feitas em diversos órgãos, sendo que um deles foi na Polícia Rodoviária Federal, onde teria sido solicitada ao órgão a cessão do trecho urbano da Rodovia Santarém Cuiabá, a BR 163, que compreende da Companhia Docas do Pará ao bairro Cambuquira, para que a fiscalização seja executada pela Prefeitura. Henderson Pinto informou que a Superintendência Estadual da autarquia teria se mostrado receptiva à proposta.

Por: Jefferson Miranda

Fonte: RG 15/O Impacto