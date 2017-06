Prefeitura de Óbidos entregará kits de ajuda humanitária as famílias cadastradas neste domingo

Entrega será realizada durante evento no ginásio da Escola Dom Floriano onde os donativos estão armazenados.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), realizará neste próximo domingo (18), a entrega dos kits de ajuda humanitária destinados ao município localizado no oeste do Pará, pelo Ministério da Integração Nacional, em função do decreto de situação de emergência divulgado no dia 24 de março de 2017, após fortes chuvas causarem vários estragos na área urbana de Óbidos.

As carretas com os donativos chegaram a cidade na última quarta-feira (14), e desde então os agentes da COMDEC e voluntários estão trabalhando para organizar os kits no ginásio da Escola Municipal Dom Floriano, no bairro Cidade Nova, onde as famílias cadastradas receberão a ajuda humanitária.

O prefeito Chico Alfaia participará do evento, acompanhado do deputado estadual Heraldo Pimenta, vereadores, secretários e demais integrante do Governo Municipal.

Foram destinados ao município obidense 695 cestas básicas, 1.195 kits de higiene pessoal, 695 kits de material de limpeza, e 2.779 dormitórios, totalizando mais de 400 mil reais de investimentos do Ministério da Integração, por meio da Defesa Civil Nacional.

O coordenador da defesa civil municipal esclareceu que o trabalho de entrega foi previamente organizado, e que as famílias que serão beneficiadas, foram avisadas com antecedência. “Estamos desde que a ajuda foi confirmada para Óbidos, trabalhando na atualização da lista das famílias cadastradas e na orientação de como cada uma pessoa que será beneficiada, poderá adquirir o seu kit. Tem sido um trabalho incessante da defesa civil com o apoio do prefeito Chico Alfaia e de toda a equipe de governo”, ressaltou Ary Franco.

Quanto a ajuda para os ribeirinhos que também foram gravemente afetados pela enchente – situação que motivou o segundo decreto de situação de emergência assinado pelo prefeito Alfaia em 2017, Franco garante que os moradores da área de várzea receberão a ajuda, tão logo o Ministério da Integração encaminhe para Óbidos a ajuda em resposta a esse problema. “Nossos decretos foram muito bem formulados e tramitam com uma certa celeridade em Brasília, o que nos leva a crer que em breve estaremos sendo informados do envio da ajuda a nossa população ribeirinha. Da nossa parte todos os esforços foram e estão sendo feitos para que essas pessoas também sejam contempladas”, finalizou o coordenador da defesa civil municipal.

SEMAB APRESENTA PROJETO DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DE ÓBIDOS

A horta escolar é uma estratégia que visa estimular o consumo de hortaliças, tendo a possibilidade de promover a reeducação alimentar das crianças.

Os alunos da rede municipal de ensino de Óbidos, no oeste do Pará, serão contemplados nos próximos meses com a retomada do projeto “Horta nas Escolas”. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Óbidos, por intermédio das secretarias municipais de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), Educação (SEMED), e Meio Ambiente (SEMMA).

A retomada das hortas nas escolas foi pauta de uma reunião realizada na noite de terça-feira (13), no auditório da Casa da Cultura, entre os diretores dos educandários da cidade, e representante das três secretarias envolvidas na iniciativa.

O desenvolvimento do projeto possibilitará a prática de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem como uma alternativa de dinamizar o currículo escolar, permitindo a ação de trabalho coletivo entre os alunos e funcionários das instituições envolvidas.

O projeto visa incentivar a segurança alimentar, utilizando os espaços das escolas como ferramenta pedagógica, despertando o senso de conservação ambiental nos alunos. “Na verdade estamos reativando esse projeto que inclusive ainda existe em algumas das nossas escolas. O que nós estamos buscando hoje nessa reunião é o envolvimento dos setor pedagógico da SEMED e das escolas, que contarão com o apoio dos nossos técnicos para realizarem a construção, reconstrução se for o caso, e manutenção das hortas”, explicou Celson Rodrigues, secretário de desenvolvimento rural e abastecimento.

Novas reuniões entre o setor pedagógico da secretaria de educação e as direções das escolas, irão determinar quando deverá ser iniciada a implantação da horta em cada um dos 16 educandários da cidade. “Nós precisamos nos mobilizar ao entorno desse projeto, e essa mobilização deve envolver todos, secretarias, diretores, coordenações pedagógicas, conselhos escolares, alunos, enfim… toda a comunidade escolar. Temos bons exemplo desse projeto, temos até escolas que já lucraram com os seus canteiros, além de melhorarem a qualidade dos alimentos que são servidos para os alunos. Em breve estaremos dando o ponta pé inicial dessa retomada do horta nas escolas”, disse Ananilva Pereira.

O processo de implantação conta com a utilização de materiais recicláveis. As atividades de preparação da área e construção dos canteiros das sementeiras serão orientadas pela equipe técnica da SEMAB, que prestará assistência técnica periódica, para fornecer as instruções práticas para o cuidado diário da horta.

A implantação será realizada por alunos juntamente com os professores e técnicos. Para isso serão utilizados materiais de jardinagem e técnicas de horticultura. Os tratos culturais e adubação, que serão empregados serão pautados em bases agroecológicas, ou seja, utilizando métodos naturais de proteção das hortaliças cultivadas.

Para a manutenção dos canteiros e práticas dos tratos culturais, serão formados grupos de trabalho de acordo com as turmas, que dividirão as tarefas, para executarem durante a semana, sendo realizado o manejo diário. Durante a fase inicial o acompanhamento técnico será semanal, após a fase de implantação o acompanhamento dos técnicos da SEMAB será realizado a cada 15 dias.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO