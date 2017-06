Prefeitura fará o lançamento e apresentação dos critérios para o Residencial Moaçara I e II

Na próxima segunda-feira (19), a partir das 9h, na Casa da Cultura, a Prefeitura de Santarém, por meio do Trabalho Técnico Social (TTS) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), fará o lançamento e apresentação dos critérios para o cadastramento do Residencial Moaçara I e II. Na ocasião, serão divulgados o local e a data de início do cadastro.

O Residencial Moaçara I e II é o mais novo empreendimento habitacional localizado na Avenida Moaçara, no bairro Aeroporto Velho, e faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. É composto por 1.408 apartamentos, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, sistema de aquecimento de água, sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mais a área externa em 48 blocos para o Residencial I e 40 blocos para o Residencial II, dispostos em 4 andares.

O lançamento do cadastro faz parte das comemorações do aniversário de 356 anos de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS