Prefeitura anuncia o início do cadastro para o Residencial Moaçara I e II

A Casa da Cultura contou a participação de centenas de pessoas para anúncio dos critérios, data e local do cadastramento para o Residencial Moaçara I e II, do Programa Federal “Minha Casa Minha Vida”, que está sob a responsabilidade do Trabalho Técnico Social (TTS) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

O mais novo empreendimento habitacional localizado na Avenida Moaçara, no bairro Aeroporto Velho, é composto por 1.408 apartamentos, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, sistema de aquecimento de água, sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mais a área externa em 48 blocos para o Residencial I e 40 blocos para o Residencial II, dispostos em 4 andares.

O titular da Seminfra Daniel Simões explicou os objetivos do programa e o período do cadastro. “O cadastramento iniciará no dia 28 de junho e prossegue até o dia 28 de julho, no prédio do TTS, que está localizado na Avenida Cuiabá, 661, bairro Liberdade, de 8h às 17h. O programa visa reduzir o déficit habitacional no município; o aumento do investimento na construção civil, a geração de emprego e renda, além de subsidiar a aquisição do imóvel novo para segmentos populacionais de menor renda”.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar explicou também os critérios e enfatizou a política da impessoalidade e da transparência. “Nosso maior objetivo é mostrar como é feita a seleção e o que realmente precisam apresentar na hora do cadastro. A gestão é feita para povo e mostrar o que é necessário para o cadastramento é garantir a transparência nesse processo de escolha”, destacou.

Para o cadastro é necessário apresentar todos os documentos abaixo relacionados (original e cópia legível)

•CAD Único atualizado

•Carteira de Identidade

•CPF

•Comprovante do estado civil (certidão de nascimento, certidão de casamento, se viúvo o atestado de óbito do cônjuge)

•Comprovante de renda (formal e informal)

•Comprovante de residência

•Comprovante de estado de deficiência por órgão ou perito oficial (se portador de deficiência).

Critérios:

1 – Estar inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do governo federal;

2 – Não ter imóvel próprio em seu nome ou ter sido beneficiado por algum programa habitacional do governo;

3 – Renda familiar mensal bruta de até R$ 1.800,00

4 – Famílias que residam em área de risco, insalubres ou que tenham sido desabrigadas;

5- Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;

6- Famílias de que façam parte pessoas com deficiência;

7- Famílias moradoras do Município há mais de 5 anos;

8- Famílias de que façam parte pessoas em situação de rua ou que recebam acompanhamento socio assistencial no Município e que constem como tal no Cadastro Único para Programa Sociais do governo federal – CadÚnico até 6 meses antes do processo de seleção.

Reserva de unidades

A – 3% (três por cento) no mínimo para deficientes (cadeirantes, tetraplégicos, paraplégicos, hemiplégicos, deficiência visual, deficiência auditiva ou mental);

B – 3% (três por cento) no mínimo para idosos (Estatuto do Idoso).

Observação: deficientes, idosos, grávidas e lactantes terão prioridade durante todo o período cadastral.

PREFEITURA COMEÇA A DISTRIBUIR KITS HUMANITÁRIOS A RIBEIRINHOS ATINGIDOS POR INUNDAÇÕES EM SANTARÉM

Os moradores da região do Tapará, no Rio Amazonas, que sofreram com as inundações ocorridas durante o período chuvoso, foram os primeiros a receber kits humanitários para amenizar a situação após os prejuízos ocasionados nas residências. O prefeito de Santarém Nélio Aguiar, juntamente com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), estiveram na manhã desta segunda-feira (19), na comunidade.

A entrega começou na comunidade Costa do Tapará. A região do Tapará é composta por 12 comunidades ribeirinhas, e é onde há mais moradores necessitando da ajuda. Ao todo, 1.200 pessoas devem receber os kits na comunidade. “A gente recebe os kits com muita satisfação. Os moradores foram afetados pela enchente, que foi muito complicada, pois afetou a moradia e economia. Recebemos com muita alegria”, afirmou o presidente do Conselho Regional de Pesca do Tapará Raimundo Silveira.

A doação foi possível após levantamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), que verificou a situação dos moradores ribeirinhos de Santarém, concluiu um relatório, com base no qual o Município decretou emergência que foi aceita pelo governo federal. O decreto de emergência nº 534/2017 levou em consideração a situação de 46.953 pessoas afetadas, com 3.777 desalojados e 2.305 residências danificadas.

“A gente achou por bem começar a entrega pela Costa do Tapará por ser a comunidade que tem maior número de famílias afetadas. Vão ser distribuídos os kits de alimentos, de higiene pessoal e o de limpeza”, declarou a coordenadora da Comdec Laura Lopes.

O valor total de kits adquiridos pelo Ministério da Integração Nacional foi de R$ 1,6 milhão. Os materiais foram entregues a Santarém, Óbidos e Medicilândia pelo ministro Helder Barbalho no dia 10 de junho. “Isso aqui é resultado do nosso esforço. A enchente atingiu praticamente todos os municípios do Baixo Amazonas, mas os únicos da região que estão recebendo a ajuda são Santarém e Óbidos, e a gente agradece ao trabalho da Defesa Civil”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

Estiveram presentes na entrega dos kits na comunidade Costa do Tapará o presidente da Câmara Municipal Antônio Rocha (PMDB), o vereador Henderson Pinto (DEM), e o deputado federal Hélio Leite (DEM).

As próximas comunidades que receberão os materiais são da região de Arapixuna, na sexta-feira (23).

Serão atendidas famílias de vários bairros da área urbana como Área Verde, Uruará, Maracanã, Mapiri, Maicá e Pérola do Maicá, dentre outros, e da região: Lago Grande, Urucurituba, Arapixuna, Tapará, Ituqui e Aritapera. Os produtos estão divididos em kits de: alimentação, limpeza, dormitório, colchão e higiene pessoal.

DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA NO BAIRRO NOVA REPÚBLICA: MÚSICA E APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS

Noite de domingo (18), a Praça Central, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Nova República recebeu ações culturais alusivas ao aniversário de Santarém 356 anos. “Na proposta de democratizar a cultura, o governo distribui a festa, do centro a áreas mais afastadas, aos moradores deste bairro, trouxemos os Shows de sertanejo e pagode, cada gênero, duas bandas locais. Com intuito de valorizar e divulgar a criatividade artística da terra. Inclui ainda oportunizar talentos do próprio bairro. Aqui abrimos espaço ao jovem cantor de sertanejo universitário, Jaelson Silva e mais dois grupos folclóricos”, destacou o titular da pasta da cultura no município, Luis Alberto Figueira.

“A primeira vez que canto para um grande número de pessoas, fico muito feliz e honrado em mostrar a minha arte aos moradores do bairro que eu moro e principalmente nessa grande festa em homenagem a nossa cidade de Santarém”, destacou Jelson Silva.

Na abertura das atrações no bairro Nova República, a abertura foi com o Show Sertanejo, Júnior de França & Banda (gospel), entre as músicas: Vitória no deserto, Olha a frente e Medley (Ele não desite, Vai Valer a Pena, Raridade e Adorou), na sequência, os Show de Carol Leal & Banda (estilo romântico). A segunda parte foram as atrações do gênero (pagode), nas apresentações dos Grupos Sorriso Alberto Show e Sid e Banda.

Para a moradora, Cristina Santos é a primeira vez que viu e participou de um evento tão rico de cultura. “Quando ouvi no rádio, que viria atividades culturais para o nosso bairro, eu fiquei emocionada e ansiosa para curtir com a minha família todas as atrações”, destacou.

O Capitão do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), Marcelo Vasconcelos confirma a tranquilidade no evento da Nova República. “Aproximadamente 2.300 pessoas participaram do evento, e vimos a presença de muitas famílias e crianças, que participaram com muita alegria. Todos celebrando com harmonia e na paz, sem nenhuma ocorrência. Estamos com a estimativa de 60 militares, distribuídos a pé, viatura, montando, rádio patrulha”, disse o militar

Ainda esteve na segurança do evento, militares do 4º Grupamento de Bombeiros com apoio de socorristas civis, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Santarém (SMT), e 120 seguranças desarmados.

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Celsa Brito, o Superintendente do Patrimônio da União (SPU), Drº. Flávio Augusto Silva e vereador (DEM), Henderson Pinto.

E nesta segunda-feira (19), os Shows de Rock, Rockstar e Albatroz e de Reggae: Shangrilah e Diamba. Na Praça Mirante do Tapajós, bairro Centro. Nas proximidades da Escola Estadual Frei Ambrósio.

PROGRAMAÇÃO

19/06 (Segunda-Feira)

08h – Lançamento de cadastramento para o Residencial Moaçara, 1048 unidades.

Local: Casa da Cultura. Na Avenida Borges Leal, 1558, bairro Santa Clara.

17h – Inauguração do Ginásio de São José Operário

Local: bairro São José Operário

20h às 00h – Shows Rock: Rockstar e Albatroz

Shows de Reggae: Shangrilah e Diamba

Local: Praça Mirante do Tapajós, bairro Centro. Nas proximidades da Escola Estadual Frei Ambrósio.

20/06 (Terça-feira)

09h – Sessão solene em comemoração aos 188 anos da Câmara Municipal de Santarém e entrega da medalha de Mérito Legislativo Vereador “Osman Bentes de Sousa”.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Santarém

17h – Inauguração da creche de Santana

Local: bairro Santana

20h às 00h – Shows Carimbó: Carimbatuque e Tambor

Shows Forró: Pegada do Forró e Cintura Fina

Local: Na Praça Central do bairro Santarenzinho. Avenida Olavo Bilac, nas proximidades da Associação dos Moradores.

21/06 (Quarta-feira)

17h-Entregas de medalhas Padre Felipe Bettendorf

Local: Câmara Municipal de Santarém

20h-Inauguração da Praça de Eventos

Local: Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho.

20h 30-Show da Dona Onete

Local: Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho.

22h-Show Wanderley Andrade

Local: Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho.

00h-Parabéns e Queima de Fogos

Local: Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho.

00h30-Baile da Cidade: Quinta Dimensão e Gui Estouradão

Local: Avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho.

22/06 (Quinta-Feira)

18h-Missa na Igreja da Matriz

Local: Igreja Matriz de Nsra. da Conceição

19h-Espetáculo de Teatro: Companhia de Teatro Olho D´Água

Local: Theatro Municipal Victória

20h-Inauguração do Porto

Local: Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros

21h às 22h 45 – Show Canta Santarém-25 artistas santarenos

Local: Avenida Tapajós, na frente do Centro Cultural João Fona-Orla de Santarém.

23h-Parabéns Cidade: autoridades, artistas participantes do Canta Santarém e público.

Local: Avenida Tapajós, na frente do Centro Cultural João Fona-Orla de Santarém.

23/06 (Sexta-feira)

19h-Iluminação do Campo de futebol do Bairro Elcione Barbalho

Local: Bairro Elcione Barbalho

20h às 23 h-Espetáculo Teatro & Dança: Companhia locais e Grupos Folclóricos.

Local: Praça da Igreja do Santíssimo Sacramento. Na Avenida Marabá, bairro Santíssimo.

24/06 (Sábado)

19h-Iluminação do Campo de Futebol da Comunidade Santa Maria

Local: Comunidade Santa Maria

20h30 às 21h30

Concerto Erudito: Orquestra Filarmônica Professor José Agostinho.

Homenagem do Conselho da Mulher Empresária

Local: Praça Barão de Santarém.

20h30 às 22h 45-Carimbolada de Alter: Carimbolada Alternativa

Local: Praça 7 de Setembro – Vila de Alter do Chão

21h45 às 22h45-Concerto Popular-Olivar Barreto e Regional Mocorongo.

Local: Praça Barão de Santarém

26/06 (Segunda-feira)

17h-Inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal União Libertadora.

Local: bairro Santarenzinho

19h-Iluminação do Campo de Futebol do Bairro Alvorada

Local: bairro Alvorada

27/06 (Terça-feira)

08h-Mutirão de Consultas de Especialidades Médicas

Local: Parque da Cidade

17h-Inauguração da Creche de Alter do Chão

Local: Vila de Alter do Chão

19h-Iluminação do Campo de Futebol do bairro Área Verde

Local: bairro Área Verde

28/06 (Quarta-feira)

18h-Inauguração do Micro Sistema do Jacamim

Local: Comunidade Jacamim

19h-Inauguração do Ginásio do Jacamim

Local: Comunidade Jacamim

29/06 (Quinta-feira)

09h-Inauguração da Creche da Matinha

Local: bairro Matinha

17h-Inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Pérola do Maicá

Local: bairro Pérola do Maicá

01/07 (Sábado)

17h – Inauguração Centro Público do Artesão

Local: Comunidade Parauá.

